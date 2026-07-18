Fiscalía de Colombia incauta bienes de Charlie Zaa; ‘continuaré colaborando’, dice el cantante

La Fiscalía General de Colombia incautó bienes vinculados a la familia del cantante Charlie Zaa, en el marco de una investigación por presuntos nexos con el grupo paramilitar Bloque Tolima.

La medida involucra propiedades valuadas en más de 45 mil millones de pesos colombianos (aproximadamente 14.1 millones de dólares). En famoso intérprete, por su parte, asegura que confía en el debido proceso y en la justicia.

Fiscalía de Colombia incauta bienes de Charlie Zaa

De acuerdo con la investigación, los bienes relacionados con Charlie Zaa que se encuentran bajo medida cautelar incluyen un centro comercial, dos discotecas y un hotel ubicados en Girardot (Cundinamarca) e Ibagué (Tolima).

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La Fiscalía de Colombia sostiene que alias Daniel, líder del Bloque Tolima fallecido en 2009, habría utilizado terceros para ocultar el origen ilícito de recursos mediante inversiones inmobiliarias.

El caso se fortaleció con testimonios de exintegrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), quienes señalaron que Charlie Zaa habría sido la “cara visible” de propiedades relacionadas con alias Daniel. Es decir, el intérprete sería prestanombres de este líder paramilitar.

Actualmente, el proceso se encuentra en etapa probatoria, es decir, la defensa del cantante colombiano podrá presentar documentos y testimonios que acrediten la legalidad de su patrimonio.

‘Continuaré colaborando’, dice Charlie Zaa

Ante la polémica, Charlie Zaa publicó un comunicado oficial en sus redes sociales. En él, aseguró que confía en el debido proceso y en que las pruebas demostrarán el origen lícito de sus bienes.

“El proceso relacionado con algunos bienes de mi familia continúa en trámite. No existe una sentencia en mi contra, no existe una decisión judicial que haya declarado ilícito nuestro patrimonio y no existe una decisión definitiva de extinción de dominio.”

“He comparecido siempre ante las autoridades con total transparencia y continuaré colaborando con la justicia colombiana cada vez que sea requerido.”

El intérprete también agradeció a sus fans las muestras de apoyo recibidas y subrayó que seguirá trabajando y compartiendo con sus seguidores en el marco de su gira Nacer de Nuevo.

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