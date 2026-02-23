Willie Colón, el malo del Bronx, más allá de la salsa

Willie Colón, durante un con- cierto en el National Mall de Washington, el 25 de abril de 2010.

El compositor, arreglista, director, cantante y trombonista de origen puertorriqueño, Willie Colón (Bronx, Nueva York, 28 de abril, 1950 – Nueva York, 21 de febrero, 1950), deja un legado que va más allá de la salsa.

Destacado promotor de las consonancias sonoras de las raíces de la salsa, fue criado en los duros barrios latinos del Bronx y estuvo muy influenciado por el pop estadounidense, el folclore de Puerto Rico y derivaciones cadenciosas del resto del Caribe. Tomó el trombón como instrumento solista y se plantó en los escenarios con una propuesta que se aleja de la clave tradicional cubana e incorpora secuelas de diversos ritmos sudamericanos como la murga de Panamá, una acompasada danza que dialoga con la cumbia colombiana.

El Dato: En 2015 la revista Billboard nombró a Willie Colón como uno de los 30 artistas latinos más influyentes de todos los tiempos.

Carrera que inicia a los 14 años al frente de una orquesta como trompetista, que descarta por el trombón bajo la influencia del estilo del trombonista Barry Rogers de la agrupación La Perfecta del pianista Eddie Palmieri. Escuchamos a un joven instrumentista de fraseo arisco y vigoroso que sella sus cualidades transformadoras en los puertos de la naciente modalidad de la salsa de Nueva York en su edad de oro, época de Fania.

TE RECOMENDAMOS: Cierra con DJ Steve Angello Ni el calor ni el frío apagan la fiesta en el EDC 2026

Graba El malo (1968) junto al legendario cantante Héctor Lavoe, con quien funda uno de los binomios salseros más transcendentales de la compañía discográfica Fania Records. Vendría después Cosa nuestra (1971): la comunidad latina de Estados Unidos recibe con fervor los temas “El malo”, “Qué Lío” y “Che che cole”. La innovación tiene presencia con “La murga de Panamá”, que se convierte en gran éxito a nivel internacional. Colón va más allá de los presupuestos afrocubanos y combina el jazz, la samba, elementos de la bomba y la plena puertorriqueñas con acompañamiento coral de

alusiones africanas.

En la mancuerna con el Cantante de los cantantes, el controvertido Héctor Lavoe, Willie Colón erigió un dinámico paisaje sonoro que se convierte en encarnación del nuevo dinamismo de la identidad nuyoricana. Inolvidable la interpretación de “Mi gente” en agosto de 1973 en el Yankee Stadium: fusión de los índices jíbaros (Puerto Rico) y las gamas de Nueva York. Lavoe se separa como cantante solista de la Orquesta de Willie Colón en 1976, su lugar lo ocupa el sonero y compositor panameño Rubén Blades, aparición de un dueto salsero de múltiples complicidades: segundo momento clave de los aportes significativos del trombonista nacido en el Bronx dentro de las armonías latinas.

Aparición del fonograma Siembra (1975): grabación que se convierte en componente cardinal de la salsa, toda una generación de latinos se identifica con el disco por las piezas decisivas que lo conforman. “Pedro Navaja” (recreación del barrio), “Plástico” (crítica al consumo materialista): dos temas muy cotizados que trascienden las fronteras estadounidenses. La salsa es, gracias a los aportes de Colón-Blades, un fenómeno de alcance mundial.

El álbum Siembra marca un momento culminante en la música bailable afrocaribeña, varias de las composiciones son crónicas documentales de circunstancias cotidianas de la experiencia latina en la Gran Manzana. Baile y romanticismo en los temas “Ojo” y “Dime” (referencia a amores malogrados), pero “Buscando guayaba” suscribe pasajes de nostalgias derivados del exilio.

“Pedro Navaja”, la partitura más famosa de la salsa de todos los tiempos: narración poética sobre la muerte de un gánster de barrio en una esquina. Tema que pegó en todos los salones de baile de la época y que hoy se sigue bailando.

Vino un descenso del protagonismo de Willie Colón, pero siempre sus producciones discográficas fueron muy bien recibidas. Vale la pena comentar el impacto que tuvo “Altos secretos (El gran varón)”: pieza de salsa que por primera vez aborda la homosexualidad y el sida en la comunidad latina.

Willie Colón y Celia Cruz formaron una de las duplas más icónicas y prolíficas de la salsa en los años 80, combinando la audacia musical del trombonista con el carisma de la Reina de la Salsa. Colaboraron en álbumes exitosos como Celia y Willie (1981) y The Winners (1987), de estas colaboraciones destaca el tema “Usted abusó”.

Congoja, pero también gozosas recordaciones, retumban los éxitos de Willie Colón: “Talento en televisión”, “Te están buscando”, “Aguanile”, “Mi sueño”, “Quítate tú”, “Idilio”, “Hasta que te conocí”, “Todo tiene su final”... Bailamos y el trombón de Willie clama sobre la tristeza del sábado pasado, cuando El Malo del Bronx falleció. Deja un legado concluyente en las concordias de la música afroantillana.