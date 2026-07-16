El Mundial 2026 se acerca a su final y, además de la emoción por el enfrentamiento entre España y Argentina, será un espectáculo sin precedentes en su show de medio tiempo.

El evento contará con la participación de estrellas internacionales como Justin Bieber, Shakira, Coldplay, Tom Cruise, Madonna y BTS. Sin duda, será uno de los momentos más memorables en la historia del futbol y el entretenimiento.

La FIFA anunció que este despliegue artístico será un homenaje global que reunirá música, cine y cultura pop en un mismo escenario.

Justin Bieber, Shakira, Coldplay, Tom Cruise y BTS en el show del entretiempo de la final del Mundial

El espectáculo del entretiempo de la final del Mundial 2026 será el 19 de julio y contará con figuras internacionales de alto nivel. El despliegue iniciará 90 minutos antes del partido final, es decir, a las 11:30 am (hora del centro de México).

Shakira, quien ya ha dejado huella en ediciones anteriores del Mundial, regresa como una de las protagonistas con su energía y “Dai Dai”, junto a Burna Boy.

Además, Justin Bieber se suma al evento para ponerle un toque de pop contemporáneo, mientras que Coldplay, acompañado del Maestro Gustavo Dudamel y el coro PS 22 Chorus, también desplegarán un show masivo.

Madonna, la Reina del Pop, es otra de las figuras más esperadas de la final del Mundial. Del mismo modo, veremos en acción a algunos de Los Muppets de Plaza Sésamo, así como con Kermit y Miss Piggy.

Pero la sorpresa llega con la presencia de Tom Cruise, quien participará en una intervención especial que mezcla cine y espectáculo en vivo, dándole un toque innovador del show. Por su parte, BTS, el fenómeno mundial del K-pop, aportará su fuerza escénica y será una de las intervenciones más esperadas por millones alrededor del planeta.

FIFA announces Tom Cruise, Jennifer Hudson, Laura Pausini, Nicole Scherzinger, IShowSpeed and Robbie Williams as performers for the 2026 FIFA World Cup Final opening ceremony. pic.twitter.com/vWm4LYtWI9 — Pop Core (@TheePopCore) July 14, 2026

La FIFA confirmó que, entre los invitados especiales, se encuentran Robbie Williams, Laura Pausini, Nicole Scherzinger e IShowSpeed, quienes participarán en diferentes momentos del espectáculo.

Se espera que el show se convierta en un símbolo de unión global y un cierre espectacular para la máxima fiesta del futbol. Además, el evento apoyará el FIFA Global Citizen Education Fund, que está recaudando 100 millones de dólares para contribuir a que los niños accedan a la educación y al futbol.

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