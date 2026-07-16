Eric del Castillo es hospitalizado y sometido a delicado procedimiento arterial; pudo haber perdido el pie

El primer actor mexicano Eric del Castillo, de 92 años, fue hospitalizado y sometido a un procedimiento de emergencia tras detectarse una obstrucción arterial que ponía en riesgo su salud.

Su hija, Verónica del Castillo, compartió detalles sobre la intervención y el estado actual del actor, quien ya se encuentra en casa recuperándose.

Eric del Castillo es hospitalizado y sometido a delicado procedimiento arterial

De acuerdo con lo declarado por Verónica del Castillo a De Primera Mano, su padre presentó problemas de circulación en las piernas debido a arterias bloqueadas. “Fue un sustito, pero realmente fue todo controlado.”

La actriz compartió que los médicos detectaron una obstrucción del 85% en la pierna derecha y del 30% en la izquierda de Eric del Castillo, lo que representaba un riesgo grave de perder movilidad o incluso una extremidad. “Lo llevé con un cardiólogo amigo mío y él me dicen ‘esto está grave porque podría perder un pie o la pierna’”, comentó Verónica del Castillo.

Eric del Castillo fue hospitalizado de emergencia ı Foto: larazondemexico

Ante esta situación, al histrión se le practicó un cateterismo en la arteria ilíaca, a la altura de la ingle, donde se colocó un stent para restablecer el flujo sanguíneo al 100%.

El procedimiento fue exitoso y permitió que Eric del Castillo fuera dado de alta tras tres días de hospitalización. Su hija destacó la labor del equipo médico y la actitud positiva del actor, quien mantiene una fortaleza admirable.

“Estamos felices, el procedimiento fue un éxito... Son grandes cirujanos, es un gran equipo y mi papá tiene la mejor actitud”, expresó.

Además, Verónica del Castillo adelantó que en los próximos días se le realizará un segundo procedimiento a su padre. Se trata de un bloqueo con láser en la espalda baja para aliviar los dolores crónicos derivados de antiguas lesiones sufridas durante su carrera como actor de acción, cuando realizaba escenas sin dobles.

Verónica también señaló que, aunque se enteraron de la noticia de la muerte de Elsa Aguirre, decidieron no informarle de inmediato a Eric del Castillo para evitar que la tristeza de perder a una de sus amigas pudiera afectar su recuperación. Por ahora, la familia planea celebrar en privado el cumpleaños número 92 del actor, la próxima semana.

EN VIVO Verónica del Castillo habla del CATETERISMO que le realizaron a Don Eric tras haber sido hospitalizado. #DePrimeraManoTV👌 de lunes a viernes 3 pm por el 3.1 de #ImagenTelevisión: : https://t.co/kyWLROvLrX pic.twitter.com/4iUdvdANb1 — De Primera Mano (@deprimeramano) July 15, 2026

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