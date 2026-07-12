Cristo Fernández, actor mexicano de ‘Ted Lasso’, debuta como futbolista profesional en EU

El actor mexicano Cristo Fernández cumplió un sueño esperado por años al debutar como futbolista profesional a los 35 años en Estados Unidos. La noticia causó sorpresa y felicidad entre el público, quien lo ubicaba por dar vida a Dani Rojas en la serie Ted Lasso.

Cristo Fernández, actor mexicano de la serie ‘Ted Lasso’, debuta como futbolista profesional en EU

El actor y futbolista Cristo Fernández debutó en el futbol profesional este sábado. Ingresó al minuto 79 en el partido del El Paso Locomotive contra New Mexico United, dentro de la USL League One Cup, equivalente a la tercera división del futbol estadounidense.

Diversos fans se acercaron al intérprete de Dani Rojas en Ted Lasso para saludarlo y compartir su emoción durante el debut, tal como lo documentó Fox News.

Aunque su equipo perdió 2-0, el jalisciense vivió un momento histórico al disputar 11 minutos y recibir incluso una tarjeta amarilla en su primera aparición oficial en el futbol profesional.

La historia de Cristo Fernández ha llamado la atención de miles de personas, pues antes de convertirse en actor, formó parte de las fuerzas básicas de Tecos y jugó en Puerto Rico, hasta que una lesión de rodilla lo obligó a cambiar de rumbo.

Sin embargo, el actor nunca abandonó su pasión por el futbol y, tras meses de entrenamientos y pruebas, convenció al cuerpo técnico del Locomotive para integrarse al plantel. Su debut coincidió con el lanzamiento de la cuarta temporada de Ted Lasso, historia donde interpreta a un joven futbolista.

¿Quién es Cristo Fernández?

Cristo Fernández nació en Guadalajara, Jalisco, el 27 de enero de 1991. Estudió Comunicación en la Universidad del Valle de Atemajac (UNIVA), antes de trasladarse a Reino Unido para formarse como actor.

Su papel más famoso es el de Dani Rojas en Ted Lasso, donde popularizó la frase “Football is life”. Además, ha participado en películas como Spider-Man: No Way Home y en producciones independientes como Corina.

También fue parte de Alexander y un viaje terrible, horrible, malo... ¡muy malo!, donde compartió créditos con Eva Longoria.

Cristo Fernández habla inglés y español, y ha demostrado su versatilidad tanto en cine como en televisión.

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