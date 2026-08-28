Atlante empata de último minuto con León gracias a un golazo de Martín Sarrafiore

Una acción del Atlante vs León de la J6 del AP2026 de la Liga MX

En una noche lluviosa el Atlante empató con León por marcador de 1-1 en la cancha del Estadio Azteca, como parte de la Jornada 6 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX. El duelo se retrasó por una tormenta eléctrica. Cuando el juego agonizaba, Martín Sarrafiore se mandó un golazo de fuera del área al 92′ para poner la igualdad.

Al 78′ se marcó una polémica mano dentro del área en favor del León. Una jugada en donde Brian Colula salta para rematar de cabeza y el esférico choca en la mano de un defensor de los Potros. Óscar Jiménez, quien detuvo un penalti ante Cruz Azul este mismo certamen, no pudo frenar el cobro de Alfonso Alvarado.

¡La Fiera sigue encendida gracias a un plátano, sí, al 'Plátano' Alvarado! 🍌



Aquí el gol de José Alfonso con el que se adelanta el @clubleonfc. 🦁💚#LaLigaDeLaAfición✨ | #AP26 | #J6 | #ATLLEOpic.twitter.com/SJ8Fq2QjNx — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) August 29, 2026

Al 81′ se abrió el marcador desde el manchón de la pena máxima. Alvarado respondió a la presión con una buena definición, engañando al arquero azulgrana. Mucho premio para un León que a diferencia del conjunto local no buscó el resultado.

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Atlante salió al primer tiempo con mucha insistencia y varias jugadas en ofensiva. Fue una sorpresa que el marcador al medio tiempo estuviera 0-0, ya que los Potros insistieron por todos los medios y hasta pusieron dos balones en el poste.

Al mando de Miguel Herrera el llamado Equipo del Pueblo ha tenido un bien regreso a la máxima categoría del futbol mexicano, aunque en la fecha pasada perdieron ante los Tigres y en casa buscaban regresan a la senda de los tres puntos.

¡GOLAAAAAAZO DEL ATLANTE! ¡GOOOOOLAZO DE LOS POTROS! ¡GOOOOOOLAZO DE MARTÍN SARRAFIORE! pic.twitter.com/PIw39z6HdA — Atlante FC 🐎⚽️ (@Atlante) August 29, 2026

Luego de arrancar con dos derrotas en el semestre, La Fiera encadenó siete juegos consecutivos sin perder y habían demostrado muy buen futbol, por lo que impacto el mal desempeño que tuvieron en la cancha del Estadio Azteca.

El León estuvo irreconocible y con pocas variantes para poner en peligro el arco de Óscar Jiménez, quien está teniendo regularidad en el arco de los azulgranas, luego de ser un eterno suplente de rotación en diversos clubes del futbol mexicano.

El siguiente duelo del Atlante en el Torneo Apertura 2026 de la Liga MX es ante el Atlas, de visita en el Estadio Jalisco, una prueba complicada, ya que los Zorros están en la parte alta de la clasificación gracias al trabajo del entrenador Hernán Crespo.

Por otro lado, el León de Javier Gandolfi tiene un compromiso a media semana, ya que el miércoles 2 de septiembre se miden a los Diablos Rojos del Toluca en las semifinales de la Leagues Cup, duelo clave para que La Fiera pueda entrar a la Concachampions.

Después del juego en la Leagues Cup, los zapateros visitan de nuevo la Ciudad de México para medirse en duelo de felinos a los Pumas de la UNAM en la cancha del Estadio Olímpico Universitario como parte de la Jornada 7 del Apertura 2026.

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