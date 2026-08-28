Cruz Azul derrota a Necaxa en la Liga MX y corta una racha de tres partidos seguidos sin victoria

Cruz Azul rompió una racha de tres partidos consecutivos sin ganar en todas las competencias al vencer 3-1 al Necaxa en la Jornada 6 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX.

Con goles de Ángel Jeremy Márquez Castañeda, Nicolás Ibáñez y Willer Ditta, el cuadro cementero sumó tres puntos más en el certamen local y se sacudió sus derrotas ante Tijuana y Atlas. Antes cayó ante el Chicago Fire en la Leagues Cup.

¡MA-RA-VI-LLA! 💙



Lo de Jeremy Márquez en este SEÑOR GOLAZO es para enmarcar. 😤🚂



Etiqueten a su aficionado favorito del @CruzAzul para que vuelva a gritar esta tremenda anotación.#LaLigaDeLaAfición✨ | #AP26 | #J6 | #NECCAZpic.twitter.com/qNFmobErwA — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) August 29, 2026

Los Rayos no presentaron ningún tipo de oposición para los pupilos de Joel Huiqui. Apenas a los 23 minutos Jeremy Márquez abrió el marcador con una gran anotación. El mediocampista ofensivo no le dio oportunidad al portero local de detener del impacto.

Nicolás Ibáñez se presentó en el duelo con un gran disparo de fuera del área, tras asistencia Carlos Rodríguez. El delantero respondió al llamado de los celestes para ampliar la ventaja en la pizarra, aunque todavía le quedaba mucho tiempo al cotejo.

Al 81′, después de mucha insistencia, el Necaxa se hizo presente en el marcador con un golazo de Miguel Emilio Rodríguez Macías, quien eludió a tres rivales cementeros, sacó un potente disparo cruzado imposible de atajar para Kevin Mier, quien se estiró lo más que pudo, pero no llegó al balón.

Cruz Azul se queda sin Erik Lira

Erik Lira está a solo horas de iniciar su etapa en Europa y convertirse en nuevo jugador del AS Mónaco por los siguientes cinco años. El Cruz Azul logró llegar a un acuerdo con el conjunto de la Ligue 1 para que uno de los mejores jugadores mexicanos de la Copa del Mundo se mude al balompié del viejo continente.

Con información de Adrián Esparza Oteo, insider de Cruz Azul, El acuerdo entre el conjunto mexicano y el Mónaco cierra en los 11 millones de euros, ocho de ellos son fijos y los otros tres son el bonos y variables. El Mónaco tendrá el 80 por ciento de la carta del futbolista mexicano y La Máquina se queda con el otro 20 por ciento de una venta futura de Erik Lira.

El centrocampista oriundo de la Ciudad de México se va del futbol mexicano después de ser campeón de liga, campeón de la Concachampions, levantó la Nations League, la Copa Oro y dos trofeos del Campeón de Campeones. La afición de La Máquina espera que Erik Lira tenga un gran paso por el viejo continente con el conjunto de la Ligue 1.

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