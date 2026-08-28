Futbol Mexicano

Gilberto Mora le gana a Keylor Navas en el Xolos vs Pumas; El GOLAZO del mexicano a la leyenda (VIDEO)

La joya del futbol mexicano se impuso en el duelo individual ante el portero tico y anota el penalti para abrir el marcador en el Xolos vs Pumas

Gilberto Mora en el duelo entre Xolos y Pumas en la Liga MX
Gilberto Mora en el duelo entre Xolos y Pumas en la Liga MX Foto: Mexsport
Por:
Alejandro Ayala

En el partido entre Xolos y Pumas el mediocampista ofensivo Gilberto Mora se impuso en el duelo individual ante el portero tico Keylor Navas, al anotar un penalti que abrió el marcador en el juego de la Jornada 6 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX.

Una falta de Rubén Duarte sobre Mourad El Ghezouani dentro del área se marcó como penalti en favor de Tijuana. El encargado de cobrar el disparo fue Gilberto Mora, quien no se puso nervioso ante el crack exReal Madrid y mandó a guardar el balón con categoría.

Gilberto Mora fue uno de los jugadores que más destacó con la Selección Mexicana en la Copa del Mundo 2026 y se encuentra jugando a un gran nivel con los Xolos en el arranque del semestre, a pesar que a nivel colectivo las cosas con el club fronterizo no son de lo mejor.

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