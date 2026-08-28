América, único invicto de la Liga MX tras cinco jornadas

El América inició la temporada de la Liga MX con pocas expectativas por parte de su afición, pero Guillermo Almada ha logrado que los azulcremas sean el único equipo sin conocer la derrota en el Apertura 2026. Los de Coapa llevan cuatro victorias y un empate en la competencia local después de cinco jornadas disputadas en el certamen. El siguiente rival del último tricampeón del futbol mexicano es el Puebla.

Desde que arrancó la campaña en la Liga MX los capitalinos se han medido al Querétaro, Atlante, Santos, Atlético de San Luis y Juárez, a éste invicto se suman los compromisos de la Leagues Cup, en donde el América tampoco conoce lo que es caer en el marcador en los 90 minutos, ya que el equipo de Guillermo Almada perdió ante el Austin FC en tanda de penaltis en su último compromiso de la fase de grupos del certamen binacional.

Tras conseguir su pase a las semifinales de la Leagues Cup al vencer al Columbus Crew en Carson, California, las Águilas se enfrentarán ante la Franja en la cancha del Estadio Azteca este sábado 29 de agosto para ir en busca de otra victoria que pueda mantenerlos en lo más alto de la tabla general tras las primeras seis fechas del Apertura 2026. Guillermo Almada deberá manejar de buena forma el esfuerzo de sus jugadores al estar disputando dos torneos a la par.

El Dato: La Liga MX tendrá nueve cupos en la próxima edición de la Concachampions tras el pase de los cuatro clubes mexicanos a semifinales de la Leagues Cup.

La última vez que las Águilas tuvieron un invicto de seis compromisos fue en el Clausura 2025 con André Jardine, en aquel torneo los de Coapa iniciaron venciendo al Querétaro, empataron frente al Tijuana y sumaron de a tres puntos ante Santos, Atlético de San Luis, Juárez y Puebla, rivales a los que también ha enfrentado en el arranque del Apertura 2026.

El invicto de aquel Clausura 2025 terminó en la Jornada 7 del certamen local ante el Necaxa, compromiso que terminó 3-2 a favor de los Rayos con goles de José Paradela, Diber Cambindo y Kevin Rosero. América finalizó esa edición de la Liga MX en el segundo puesto con 10 victorias, cuatro empates y tres derrotas.

El Tip: La victoria del Toluca sobre el Austin FC fue el partido 200 que la Liga MX le gana a la MLS.

Los de Coapa son favoritos para llegar a instancias finales en el torneo local, pero tienen una cuenta pendiente con su afición: conseguir un título internacional, ya que la última vez fue en 2016 cuando vencieron a Tigres en la final de la Concachampions y llevarse la Leagues Cup podría terminar con esa sequía.

Otro de los partidos llamativos de este fin de semana se jugará en la cancha del Estadio Caliente, cuando el Tijuana reciba a los Pumas para pelear por los tres puntos. Los auriazules llegan con una racha negativa de cinco encuentros sin poder conocer la victoria, mientras que los Xolos perdieron su invicto en la fecha pasada al ser goleados por las Chivas 5-2 en la cancha del Estadio AKRON. Los del Pedregal presentaron a César Huerta, de manera oficial, y le dieron el dorsal “10”.

19 goles ha marcado el América con Guillermo Almada

El equipo del argentino Esteban Solari tendrá que esperar para poder estrenar a su nuevo delantero, quien llegó el miércoles pasado a la capital del país para cerrar su fichaje con los universitarios e iniciar su segunda etapa con el Club Universidad.

La Jornada 6 del Apertura 2026 arranca con el Atlante vs León en el Estadio Azteca y cierra el domingo con el encuentro entre el Monterrey y el Atlético de San Luis en la cancha del Gigante de Acero.

LEAGUES CUP DEFINE SEDES y HORARIOS

La Leagues Cup ya conoce a sus cuatro semifinalistas de la edición 2026. Los organizadores del torneo dieron a conocer las fechas para los dos compromisos de la antesala de la gran final. América se medirá ante el Monterrey y el Toluca se verá las caras con el León.

La afición esperaba que alguno de los dos encuentros se disputara en territorio mexicano, pero no fue así; ambos cotejos están programados para llevarse a cabo en Estados Unidos el próximo 2 de agosto.

El América logró meterse después de vencer al Columbus Crew en los cuartos de final por marcador de 2-0 con goles de la nueva dupla americanista, Raphael Veiga y Brian Rodríguez.

Las Águilas volverán a visitar el Dignity Health Sports Park en Carson, California, para medirse ante los Rayados de Matías Almeyda en busca de llegar a su primera final de Leagues Cup.

La otra semifinal enfrenta al invicto León contra el actual campeón de la Concacaf Champions Cup, Toluca, dos clubes que protagonizarán un compromiso de alto voltaje en Texas.

La cancha del Shell Energy Stadium será la encargada de albergar este compromiso el próximo 2 de agosto. Los Panzas Verdes han sorprendido a toda la afición al ser el único club en no conocer la derrota en el torneo internacional.