Barça vs PSG, el mejor cotejo de fase de liga de UCL

SE PRESENTÓ ayer el trofeo durante la conferencia de prensa en la que se conocieron los partidos.

La nueva temporada de la UEFA Champions League está a unos días de iniciar y ayer se llevó a cabo el sorteo para definir todos los compromisos de la fase de liga. El mejor partido que tendremos en la primera ronda será entre el Paris-Saint Germain (PSG) y el Barcelona.

El conjunto parisino llega a esta campaña como el actual bicampeón del torneo internacional y estará en busca de conseguir el tricampeonato en el torneo más importante a nivel de clubes. El último club en realizar esta hazaña fue el Real Madrid con Zinedine Zidane al frente del club en 2016, 2017 y 2018. Con el cambio de formato, los equipos favoritos se llegan a enfrentar desde la fase de liga, como ocurrirá esta campaña con el choque entre PSG y blaugranas.

Los clubes del Bombo 1 son los favoritos para llegar lo más lejos posible en el torneo, ya que ahí se encontraban los campeones de las cinco mejores ligas de Europa en el sorteo, y este año tendremos partidos de alta tensión como el Barcelona contra el Manchester City o el Real Madrid enfrentando al Arsenal.

El Tip: El Real Madrid y el Barcelona son los clubes con más participaciones en la Champions League con 31 ediciones en su historia a lo largo de sus distintos formatos.

Uno de los clubes que tendrá un calendario complicado en el torneo internacional será el equipo de Hansi Flick. La institución blaugrana tiene que medirse ante el Manchester City, el subcampeón de la Premier League, el Paris Saint-Germain, bicampeón de la Champions League, el Aston Villa, campeón de la Europa League, y el Sporting.

Cada equipo disputará cuatro partidos de local y cuatro de visita, aunque algunos conjuntos tendrán cotejos complicados durante la primera ronda al tener que viajar a Azerbaiyán a enfrentar al debutante Sabah o visitar el Círculo Polar Ártico para medirse ante el Bodo/Glimt.

15 títulos tiene el Real Madrid y es el máximo ganador

El calendario completo de la Champions League se revelará este sábado 29 de agosto del 2026 para que los equipos conozcan qué días y a qué hora se medirán ante sus ocho rivales en la fase de liga.

La Liga de Campeones tendrá representación mexicana esta temporada con Álvaro Fidalgo en el Real Betis.