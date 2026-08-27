Por primera vez 9 clubes de la Liga MX disputarán la Concacaf Champions Cup y estos son los representantes

La Leagues Cup fue avalada por la Concacaf al darle tres boletos para el torneo regional a los dos equipos que llegarán a la final y al tercer lugar de la competencia, así que este año la Liga MX se quedó con los tres pases al certamen internacional después de que América, León, Toluca y Monterrey se instalarán en las semifinales del torneo binacional.

Por primera vez en la historia del torneo, la Liga MX tendrá nueve representantes en la Concacaf Champions Cup, siendo la liga que más equipos tendrá en la edición del 2027 y las probabilidades de que el trofeo vuelva a quedarse en México son bastante altas. Aún falta por definir al último invitado del futbol mexicano.

La #LigaBBVAMX tendrá una participación histórica en la CONCACAF Champions Cup 2027. 🇲🇽🏆



Por primera vez, nueve clubes mexicanos representarán a nuestro futbol en la máxima competencia de clubes de la región. ⚽🔥#LigaMXEnConcaChampions @TheChampions pic.twitter.com/5xZIP0pzfC — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) August 28, 2026

Estos son los 9 equipos de la Liga MX que participarán en la Concacaf Champions Cup

El Toluca es el actual campeón de la Concacaf Champions Cup y México es el país de la región con más títulos de este certamen con 42 conquistas, la diferencia sobre el segundo lugar es abismal, ya que Costa Rica solo ha conseguido seis cetros y Estados Unidos, en el tercer escalón, tres trofeos.

Los 9 clubes de la Liga MX en Concacaf:

Toluca - Campeón del Apertura 2025

Tigres - Subcampeón del Apertura 2025

Cruz Azul - Campeón del Clausura 2026

Pumas - Subcampeón del Clausura 2026

Chivas - Mejor club ubicado en la tabla general 2025/2026

América - Segundo club ubicado en la tabla general 2025/2026

Pachuca - Mejor club ubicado en la tabla general que todavía no tenía boleto

Monterrey - Clasifica si avanza a semifinales de Leagues Cup, sino avanza por su lugar en la tabla general

ÚLTIMO BOLETO PENDIENTE - Se define al final del torneo

Los cuatro clubes de la Leagues Cup también pueden definir su lugar en la ronda de eliminación de la Concacaf Champions Cup, ya que el campeón avanzará directamente a la ronda de octavos de final, mientras que el subcampeón y el tercer puesto inician su camino desde la Ronda Uno.

DCO