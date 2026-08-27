Por primera vez en Leagues Cup; la Liga MX elimina a toda la MLS

La Leagues Cup define a sus cuatro semifinalistas. El América se verá las caras con Monterrey en las semifinales del torneo internacional después de vencer al Columbus Crew en Carson, California, por marcador de 2-0, con goles de Raphael Veiga y Brian Gutiérrez.

El torneo entre la Liga MX y la Major League Soccer se pintó tricolor tras darse a conocer a los cuatro semifinalistas, que son: América, León, Toluca y Monterrey. Por primera vez en la historia del torneo, los cuatro mejores del certamen son clubes mexicanos.

El marcador no tardó en abrirse. Al minuto 11, Raphael Veiga recibió una asistencia de Brian Rodríguez, se quitó a un rival y colocó la de gajos al segundo poste de Patrick Schulte. Al 50’, El Rayito no perdonó y aprovechó que está en plan grande para darle el pase a su equipo; se enfrentará al Monterrey.

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El Dato: En México sólo se jugaron cuatro partidos del torneo. Aún no se conocen las sedes para los partidos de semifinales, pero los equipos de la Liga MX pelearán por jugar en el país.

Por otra parte, Toluca derrotó al Austin FC por marcador de 2-0, con un solitario gol de Helinho, para clasificarse a las semifinales de la Leagues Cup. El equipo del Turco Mohamed jugó la mayor parte del compromiso con un hombre más por la expulsión de Joseph Rosales en el primer tiempo del encuentro.

El compromiso de cuartos de final se jugó en la cancha del Red Bull Arena en Nueva Jersey, donde los Diablos Rojos se convirtieron en el tercer conjunto de la Liga MX en clasificarse a la antesala de la gran final, después de la victoria del Club León y Monterrey.

Joseph Rosales dejó a su equipo con uno menos en el campo de juego, después de cometer una terrible falta sobre Federico Pereira en una de las bandas del terreno. La acción fue revisada por el árbitro en el VAR y su decisión fue expulsar al jugador del Austin FC.

La anotación de los Diablos Rojos llegó a los 63 minutos de juego, cuando Jesús Angulo recibió una falta dentro del área del Austin FC, por la que el silbante central marcó la pena máxima para los choriceros. Helinho fue el encargado de convertir el penal por gol para darle el pase al conjunto mexiquense a las semifinales. Los Diablos Rojos se verán las caras con León en las semifinales de la Leagues Cup, fase a la que nunca habían llegado. Este año, cuatro instituciones mexicanas lograron meterse a la antesala de la gran final.

En los últimos segundos del encuentro, el Toluca logró aumentar la ventaja. Jorge Díaz Price quedó solo en campo rival; el ariete mexicano definió cuando iba cayendo al césped y cerró la victoria para los choriceros.

El Toluca pueden conseguir su segundo trofeo internacional del año, después de ganar la Concacaf Champions Cup en el primer semestre del 2026.