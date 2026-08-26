Karolina Muchova y Jakub Mensik conquistan el campeonato de dobles mixtos del US Open

Karolina Muchova y Jakub Mensik ganaron el título de dobles mixtos del Abierto de Estados Unidos, al vencer el miércoles a Belinda Bencic y Flavio Cobolli por 6-3, 1-6 (10-6).

La dupla checa sacó adelante desempates en ambos encuentros de la segunda noche del evento de dos días, ayudada por el potente saque de Mensik combinado con unas buenas manos cerca de la red.

Mensik sentenció el final con un ace para ganar 1 millón de dólares, que compartirá con Muchova. Ambos dispusieron apenas de un breve descanso antes de las semifinales.

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Estuvieron a un punto de perder la semifinal, pero borraron dos puntos de partido y encadenaron los últimos cuatro para imponerse sobre Mirra Andreeva y Andrey Rublev por 5-4 (6), 3-5 (11-9).

La final fue el único partido del torneo que se pareció a un encuentro regular de dobles mixtos, con sets estándar a seis juegos y un desempate con 6-6. En las primeras tres rondas, los sets fueron a cuatro juegos, con un desempate con 4-4.

Bencic y Flavio Cobolli remontaron para poner fin a la racha del matrimonio formado por Elina Svitolina y Gael Monfils, con una victoria de 4-5 (7), 4-1 (10-5).

DCO