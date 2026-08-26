América derrota al Columbus Crew y son el cuarto invitado a las semifinales de la Leagues Cup

La Leagues Cup define a sus cuatro semifinalistas. El América se convirtió en el último invitado a la antesala de la gran final del torneo internacional después de vencer al Columbus Crew en Carson, California, por marcador de 2-0 con goles de Raphael Veiga y Brian Gutiérrez.

El torneo entre la Liga MX y la Major League Soccer se pintó Tricolor tras darse a conocer a los cuatro semifinalistas, que son: América, León, Toluca y Monterrey. Por primera vez en la historia del torneo, los cuatro mejores del certamen son clubes mexicanos.

¡Qué golazo del @ClubAmerica! 🦅



Raphael Veiga la pone pegadita al poste y la manda a guardar para abrir el marcador. 🔥⚽#LMXLC2026 | #AME | #CF



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El marcador no tardó en abrirse en la cancha del Dignity Health Sports Park. Fue al minuto 11 de tiempo corrido, cuando Raphael Vaiega recibió una asistencia de Brian Rodríguez en la frontal del área, el brasileño se quitó a un rival de encima y colocó la de gajos al segundo poste de Patrick Schulte para ponerle números al marcador.

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El conjunto de la MLS tuvo la oportunidad de emparejar el marcador al 39′ de juego, cuando se señaló una pena máxima para ellos; sin embargo, Rodolfo Cota salió en su mejor noche y detuvo el disparo de Brais Méndez para mantener su marco en cero.

Antes de irse al descanso, Brian Rodríguez puso el segundo tanto para los azulcremas. El Rayito se metió entre dos rivales y cuando un tercero intentó incomodarlo, el uruguayo sacó un disparo al segundo poste de la portería rival para convertirse en el jugador del partido.

Así fue el segundo de las Águilas 🦅



El ‘Rayito’ Brian Rodríguez apareció con un golazo para aumentar la ventaja de @ClubAmerica ante @ColumbusCrew en los cuartos de final de #LeaguesCup2026 ⚽️⚡️



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En la parte complementaria Guillermo Almada guardó a sus mejores hombres y mandó al campo a varios canteranos, quienes mantuvieron el ritmo y el nivel en el campo de juego para darle la victoria al América y el pase a semifinales.

Henry Martín tuvo una oportunidad frente el marco rival, pero su disparo fue tapado por el guardameta contario, que en la segunda parte siguió siendo exigido por la delantera azulcrema. Las Águilas siguen invictas en la temporada.

Los de Coapa se verán las caras con el Monterrey en busca de avanzar a la gran final. Como América y Toluca ya tienen su pase a la Concachampions 2027, el Pachuca y Monterrey también consiguen su boleto para el torneo regional que se disputa en el siguiente semestre. Los Tuzos lo logran su pase gracias a la tabla general de la temporada pasada.

DCO