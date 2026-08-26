Leagues Cup 2026: Así se juegan las semifinales del torneo internacional, conoce cruces y fechas

La Leagues Cup está cerca de conocer al equipo campeón de la edición 2026 y por primera vez desde que se juega con el nuevo formato, todos los equipos en la antesala de la gran final son de la Liga MX, así que llegará el título para el futbol mexicano desde que se juega con 18 equipos de cada torneo.

Con la llegada de los cuatro clubes mexicanos a la semifinal, la única manera en la que los dos partidos se disputen en territorio mexicano es si los organizadores del certamen lo confirman antes de que los compromisos se jueguen. Cabe recalcar que de los conjuntos que avanzaron a la siguiente ronda, solo América y Toluca recibieron cotejos de la primera fase en su casa.

Así se jugarán las semifinales de la Leagues Cup

Las semifinales de la Leagues Cup tienen como favorito al Club León, el equipo que llega a esta fase como el único invicto de los cuatro y como el líder en la fase de grupos. Los Panzas Verdes suman un invicto de siete compromisos entre la Liga MX y el torneo binacional.

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América vs Monterrey

Club León vs Toluca

Con esta llave, el primer trofeo de la Leagues Cup para el futbol mexicano llegará en esta edición, además como América y Toluca ya tienen su pase a la Concachampions 2027, el Pachuca y Monterrey también consiguen su boleto para el torneo regional que se disputa en el siguiente semestre. Los Tuzos lo logran su pase gracias a la tabla general de la temporada pasada.

¡Definida la segunda llave de semifinales en #LeaguesCup2026! 💥



🦅 @ClubAmerica 🆚 @Rayados 🤠



¿Cuál equipo conseguirá el boleto a la final? 🏆 pic.twitter.com/4Aff52jsWi — Leagues Cup (@LeaguesCup) August 27, 2026

¿Cuándo se disputarán las semifinales de la Leagues Cup?

La Leagues Cup está cerca de conocer a su nuevo campeón y ya están las fechas para los partidos de semifinales del torneo internacional, aunque aún no se define que partido se disputará en que día.

El calendario de la Liga MX marca que las semifinales del torneo binacional se llevarán a cabo el martes 1 y miércoles 2 de septiembre para conocer al finalista. La final se llevará a cabo el próximo 5 de septiembre.

Los cuatro equipos que están en las semifinales del torneo volverán a México para seguir con su participación en el Apertura 2026 de la Liga MX, siendo los únicos clubes de los 18 participantes que están disputando dos torneos a la par.

DCO