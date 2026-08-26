Toluca derrota al Austin FC y se convierte en el tercer equipo de Liga MX en las semifinales de Leagues Cup

Toluca derrotó al Austin FC por marcador de 2-0 con un solitario gol de Helinho para clasificarse a las semifinales de la Leagues Cup. El equipo del Turco Mohamed jugó la mayor parte del compromiso con un hombre de más por la expulsión de Joseph Rosales en el primer tiempo del compromiso.

El compromiso de cuartos de final se jugó en la cancha del Red Bull Arena en Nueva Jersey, donde los Diablos Rojos se convirtieron en el tercer conjunto de la Liga MX en clasificarse a la antesala de la gran final después de la victoria del Club León y el Monterrey.

¡Los Diablos Rojos abren el marcador desde los 11 pasos! 🔥



Así anotó Helinho para el primero del @TolucaFC. 😈#LMXLC2026 | #TOL | #CF



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Las probabilidades de que la Liga MX pueda conseguir su primer título del torneo binacional desde que se juega con el nuevo formato aumentan con la clasificación del Toluca. El último bicampeón del futbol mexicano podría conseguir su segundo trofeo internacional en el año después de salir campeón de la Concacaf Champions Cup al derrotar a Tigres en la final.

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Joseph Rosales dejó a su equipo con uno menos en el campo de juego después de cometer una terrible falta sobre Federico Pereira en una de las bandas del campo. La acción fue revisada por el árbitro en el VAR y su decisión fue expulsar al jugador del Austin FC.

La anotación de los Diablos Rojos llegó a los 63 minutos de juego, cuando Jesús Angulo recibió una falta dentro del área del Austin FC por la que el silbante central marcó la pena máxima para los choriceros. Helinho fue el encargado de convertir el penalti por gol para darle el pase al conjunto mexiquense a las semifinales.

Esta es la entrada de Joseph Rosales que fue sancionada con tarjeta roja contra Toluca.



Una entrada muy innecesaria en un partido importante. pic.twitter.com/sxdleJDgHP — HondurasFútbolTV 📺 (@HNFutbolTV) August 27, 2026

Desde que la Leagues Cup se juega con 18 equipos de cada liga, solo un club mexicano había alcanzado las semifinales del torneo, el Monterrey, y este año tres instituciones mexicanas lograron meterse a la antesala de la gran final.

En los últimos segundos del compromiso, el Toluca logró aumentar la ventaja a su favor cuando el Austin FC estaba volcado al ataque. Jorge Díaz Price quedó solo en campo rival y se encaminó a la portería rival con un defensa detrás de él, el ariete mexicano definió cuando iba cayendo al césped y cerró la victoria para los choriceros.

Los Diablos Rojos se verán las caras con el León en las semifinales de la Leagues Cup en busca del boleto que los lleve a la final del certamen binacional por primera vez. Los Panzas Verdes siguen invictos en el torneo y con una racha de siete encuentros sin conocer la derrota.

DCO