Futbol internacional

Monterrey derrota al Chicago Fire y es el primer semifinalista de la Leagues Cup; resumen y goles

Monterrey obtuvo el primer boleto a las semifinales de la Leagues Cup luego de vencer 2-1 al Chicago Fire; Rayados vuelve a esta instancia después de tres años y espera al vencedor entre América y Columbus Crew

Orbelín Pineda festeja el gol con el que Monterrey eliminó a Chicago Fire de la Leagues Cup.
Orbelín Pineda festeja el gol con el que Monterrey eliminó a Chicago Fire de la Leagues Cup. Foto: Mexsport
Por:
Enrique Villanueva

Víctor Guzmán y Orbelín Pineda hicieron los goles con los que Monterrey derrotó 2-1 al Chicago Fire en el SeatGeek Stadium para conseguir su boleto a las semifinales de la Leagues Cup, ronda que alcanza por segunda vez en la historia del torneo entre clubes de Liga MX y MLS.

La controversia llegó en el último tramo del primer tiempo, cuando Chris Brady, portero del Chicago Fire, le dio un puñetazo en la cara al delantero belga Hugo Cuypers, quien buscaba contactar el balón con la cabeza tras un centro de Jesús Tecatito Corona.

El árbitro Rubiel Vázquez señaló de inmediato el penalti, pero solamente amonestó al guardameta del Fire, lo que derivó en reclamos de parte de los jugadores de Rayados. El silbante fue llamado por el VAR para revisar la acción, pero para sorpresa de todos no modificó su decisión y Chris Brady continuó en la cancha.

TE RECOMENDAMOS:
Chris Brady no fue expulsado a pesar de darle un puñetazo a Hugo Cuypers en el Monterrey vs Chicago Fire de la Leagues Cup.
Futbol internacional

Portero de Chicago Fire le da un puñetazo a Hugo Cuypers, no lo expulsan y Monterrey falla el penalti (VIDEO)

Orbelín Pineda define el pase del Monterrey con vistoso gol

El argentino Lucas Ocampos erró el penalti del Monterrey al estrellar el balón en el poste al minuto 42, lo que hizo más grande la frustración para el equipo dirigido por Matías Almeyda.

Pero para fortuna de Rayados la revancha llegó muy pronto, pues en la compensación de la primera mitad, al 49′, apareció Víctor Guzmán con un remate de cabeza en el área, a centro de Gerardo Arteaga en un tiro libre, para poner al frente a la Pandilla.

Jesús ‘Tecatito’ Corona tuvo la primera ocasión en el complemento con un tiro de zurda en el interior del área al minuto 53.

Pero el Chicago Fire consiguió la igualada al 59’, luego de que Philip Zinckernagel cerró la pinza en el área con un disparo de derecha tras un servicio raso de Andrew Gutman.

Monterrey recuperó la ventaja al minuto 83 por conducto del mexicano Orbelín Pineda, uno de los refuerzos del club para esta campaña. El ‘Mago’ prendió de gran forma el esférica al sacar un remate de derecha fuera del área para darle la victoria a los regiomontanos.

El equipo dirigido por Matías Almeyda espera al vencedor de la serie entre América y Columbus Crew, que se enfrentan este miércoles en Carson, California.

Monterrey, el equipo de Liga MX que más lejos ha llegado en Leagues Cup

El Monterrey es el equipo que más lejos ha llegado en la Leagues Cup desde que el torneo adquirió el carácter de oficial en la edición de 2023.

En aquella ocasión, Rayados alcanzó las semifinales, fase en la que fue eliminado por el Nashville SC, que a postre sucumbió en la final a manos del Inter Miami.

En este 2026, el conjunto albiazul busca superar lo hecho hace tres años y convertirse en el primer equipo de la Liga MX en alzar el trofeo de la Leagues Cup.

EVG

Temas:
TE RECOMENDAMOS:
Erik Lira habló de todo lo que ha significado Cruz Azul en su carrera tras su salida de Pumas.
Liga MX

Erik Lira se olvida de su historia con Pumas y los hace menos con la grandeza de Cruz Azul (VIDEO)


Google Reviews