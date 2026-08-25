Monterrey derrota al Chicago Fire y es el primer semifinalista de la Leagues Cup; resumen y goles

Orbelín Pineda festeja el gol con el que Monterrey eliminó a Chicago Fire de la Leagues Cup.

Víctor Guzmán y Orbelín Pineda hicieron los goles con los que Monterrey derrotó 2-1 al Chicago Fire en el SeatGeek Stadium para conseguir su boleto a las semifinales de la Leagues Cup, ronda que alcanza por segunda vez en la historia del torneo entre clubes de Liga MX y MLS.

La controversia llegó en el último tramo del primer tiempo, cuando Chris Brady, portero del Chicago Fire, le dio un puñetazo en la cara al delantero belga Hugo Cuypers, quien buscaba contactar el balón con la cabeza tras un centro de Jesús Tecatito Corona.

¡Ahora sí! ¡Gol de Monterrey! 🤩



Potente cabezazo de Víctor Guzmán para poner arriba en el marcador a @Rayados 🔵⚪️



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Philip Zinckernagel is ON FIRE! 🔥



The striker scores the equalizer for @ChicagoFire and we’re all tied up at SeatGeek Stadium ⚽️



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El árbitro Rubiel Vázquez señaló de inmediato el penalti, pero solamente amonestó al guardameta del Fire, lo que derivó en reclamos de parte de los jugadores de Rayados. El silbante fue llamado por el VAR para revisar la acción, pero para sorpresa de todos no modificó su decisión y Chris Brady continuó en la cancha.

Orbelín Pineda define el pase del Monterrey con vistoso gol

El argentino Lucas Ocampos erró el penalti del Monterrey al estrellar el balón en el poste al minuto 42, lo que hizo más grande la frustración para el equipo dirigido por Matías Almeyda.

Pero para fortuna de Rayados la revancha llegó muy pronto, pues en la compensación de la primera mitad, al 49′, apareció Víctor Guzmán con un remate de cabeza en el área, a centro de Gerardo Arteaga en un tiro libre, para poner al frente a la Pandilla.

Jesús ‘Tecatito’ Corona tuvo la primera ocasión en el complemento con un tiro de zurda en el interior del área al minuto 53.

Pero el Chicago Fire consiguió la igualada al 59’, luego de que Philip Zinckernagel cerró la pinza en el área con un disparo de derecha tras un servicio raso de Andrew Gutman.

Pero ¡qué golazo de @Rayados! 🤯🚀



Golazo de Orbelín Pineda, que desde media distancia pone a Monterrey arriba en el marcador ante @ChicagoFire 🔵⚪️



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Monterrey recuperó la ventaja al minuto 83 por conducto del mexicano Orbelín Pineda, uno de los refuerzos del club para esta campaña. El ‘Mago’ prendió de gran forma el esférica al sacar un remate de derecha fuera del área para darle la victoria a los regiomontanos.

El equipo dirigido por Matías Almeyda espera al vencedor de la serie entre América y Columbus Crew, que se enfrentan este miércoles en Carson, California.

Monterrey, el equipo de Liga MX que más lejos ha llegado en Leagues Cup

El Monterrey es el equipo que más lejos ha llegado en la Leagues Cup desde que el torneo adquirió el carácter de oficial en la edición de 2023.

En aquella ocasión, Rayados alcanzó las semifinales, fase en la que fue eliminado por el Nashville SC, que a postre sucumbió en la final a manos del Inter Miami.

En este 2026, el conjunto albiazul busca superar lo hecho hace tres años y convertirse en el primer equipo de la Liga MX en alzar el trofeo de la Leagues Cup.

EVG