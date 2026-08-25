Portero de Chicago Fire le da un puñetazo a Hugo Cuypers, no lo expulsan y Monterrey falla el penalti (VIDEO)

Chris Brady no fue expulsado a pesar de darle un puñetazo a Hugo Cuypers en el Monterrey vs Chicago Fire de la Leagues Cup.

Chris Brady, portero del Chicago Fire, le dio un puñetazo en la cara al belga Hugo Cuypers, delantero del Monterrey, en los momentos finales del primer tiempo del juego de cuartos de final de la Leagues Cup. El árbitro señaló el penalti a favor de Rayados, pero solamente amonestó al guardameta.

La decisión del silbante fue más sorpresiva, pues acudió al VAR para observar la jugada a detalle, y mantuvo la tarjeta amarilla. Pero para el equipo de la Liga MX llegó con la falla del argentino Lucas Ocampos en el tiro desde los 11 pasos.

Alv el vergazo que le metieron a Hugo Cuypers 🤕 pic.twitter.com/H4ltkx0f7c — Alee (@ImAleeJeje) August 26, 2026

Los jugadores del Monterrey le reclamaron de inmediato al árbitro Rubiel Vázquez por no haberle mostrado el cartón rojo al cancerbero del Chicago Fire. El nazareno fue llamado por el VAR, pero su decisión, para sorpresa de todos, no se modificó.

Monterrey falla penalti, pero encuentra el gol antes del descanso

Lucas Ocampos erró el penalti de Rayados al estrellar el balón en el poste al minuto 42, lo que hizo más grande la frustración para el equipo dirigido por Matías Almeyda.

Pero para fortuna del Monterrey la revancha llegó muy pronto, pues en la compensación de la primera mitad, al 49′, apareció Víctor Guzmán con un remate de cabeza en el área, a centro de Gerardo Arteaga en un tiro libre, para poner al frente a la Pandilla.

Rayados, el mejor club de Liga MX en Leagues Cup

El Monterrey es el equipo que más lejos ha llegado en la Leagues Cup desde que el torneo adquirió el carácter de oficial en la edición de 2023.

En aquella ocasión, Rayados alcanzó las semifinales, fase en la que fue eliminado por el Nashville SC, que a postre sucumbió en la final a manos del Inter Miami.

En este 2026, el conjunto albiazul busca superar lo hecho hace tres años y convertirse en el primer equipo de la Liga MX en alzar el trofeo de la Leagues Cup.

EVG