Leyenda mexicana no se guarda nada y habla sobre lo que pierde el balompié azteca sin ascenso ni descenso

Marco Fabián dio su punto de vista de la desaparición del ascenso y el descenso en el futbol mexicano.

La Federación Mexicana de Futbol decidió quitar definitivamente el ascenso y descenso del futbol mexicano, una decisión que no les pareció a los equipos de la Liga de Expansión.

Marco Fabián vivió en las dos etapas del futbol mexicano, cuando había ascenso y descenso y cuando se quitó este formato de competencia. El canterano de las Chivas habló sobre las oportunidades que pierden los jugadores de la Liga de Expansión al no pelear nada en la temporada y los sueños que terminan por truncarse.

¡MARCO FABIÁN HABLA SOBRE EL ASCENSO Y DESCENSO EN MÉXICO! 🤯🇲🇽



El exjugador de Chivas comparte su opinión sobre la desaparición del ascenso y descenso en el futbol mexicano y señala las oportunidades que esta decisión les ha quitado a los jugadores de la Liga de Expansión. ⚽👀… pic.twitter.com/1HBfcaPn2i — La Razón de México (@LaRazon_mx) August 25, 2026

“Hay que aceptar la realidad y el sistema de competencia al no tener un ascenso y un descenso es muy diferente y sobre todo tantos jugadores que quedan en el limbo. La motivación del jugador, del joven, sobre todo a los que están en Expansión o segunda división es ascender, es estar en el máximo circuito, es ir a Europa y al no tener esa oportunidad eso te desilusiona un poco y quedan bastantes jugadores con mucha calidad sin poder lograr lo que se proponen”, comentó Marco Fabián.

Equipos de Expansión ya asistieron al TAS para recuperar el ascenso

El tema del ascenso y descenso en el futbol mexicano no terminará hasta que exista una resolución formal, así que algunos clubes de la Liga de Expansión se unieron para apelar contra la Federación Mexicana de Futbol ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS).

“Los clubes antes mencionados junto con Cancún FC hemos presentado una apelación ante el Tribunal Arbitral del Deporte en contra de la decisión del Comité Ejecutivo de la FMF de eliminar el sistema de ascenso y descenso y aprobar Reglamentos de Competencia implementando dicha medida. El procedimiento arbitral ante el TAS se encuentra actualmente en curso. Por ende, no realizaremos mayor comentario al respecto”, se puede leer en el comunicado.

Tanto los equipos como sus aficiones han protestado en cada partido que han jugado en el Apertura 2026, ya sea con pancartas, playeras o tapándose la boca es como dan a conocer su descontento con esta decisión que será difícil de revocar.

El futbol mexicano ya no tiene competitividad tras la desaparición del ascenso y descenso

Con la decisión de quitar el ascenso y descenso, la Federación Mexicana de Futbol le quitó el espíritu de competencia tanto a la Liga MX como a la Liga de Expansión, esto porque los equipos de la segunda división están peleando en la liga solo por ser campeones, pero no por objetivo primordial, ascender a la máxima categoría.

Por el otro lado, los clubes que comienzan a perfilarse a terminar en los últimos puestos de la tabla general, ya no hacen nada por salir del fondo de la clasificación al ya no tener que pagar la multa de 120 millones.

El presidente de la Liga MX dejó en claro que la única forma en la que podrán volver a jugar en primera división es de la misma manera en la que el Atlante consiguió su lugar, pagando una plaza en el máximo circuito del futbol mexicano.

EVG