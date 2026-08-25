¿Natasha Cloud es hombre o mujer? Abre debate en el baloncesto

Este fin de semana el exjugador de baloncesto Enes Kanter Freedom fue el foco de un escándalo mediático, y en este se terminó involucrando la actual jugadora del Chicago Sky, Natasha Cloud.

Enes Kanter Freedom apareció en el partido de Indiana Fever contra Chicago Sky del pasado 23 de agosto portando una playera con la frase “Mujer, sustantivo: hembra humana adulta”, lo que abrió un gran debate.

Durante el enfrentamiento de la WNBA, Natasha Cloud vio al exjugador sentado en primera fila y no dudó en acercarse y confrontarlo por el mensaje transfóbico; además, Enes Kanter fue retirado del recinto por la playera que utilizaba.

🚨 JUST IN: Enes Kanter Freedom DROPS this nuke on the WNBA after he was ejected from the game last night



“They’re TERRIFIED.”



“Because I might actually get drafted — I’m probably going to drop 60 points!” 🔥



The clock is ticking to the 2027 draft!



This woman is a legend. pic.twitter.com/gddqA9ynRD — Eric Daugherty (@EricLDaugh) August 24, 2026

Al respecto, Enes Kanter publicó una serie de fotografías en sus redes sociales de él utilizando la playera, acompañadas de la descripción “¡Me acaban de echar de un partido de la WNBA por apoyar a las mujeres! ¡Asimilen esto, Estados Unidos!”.

¿Natasha Cloud es hombre o mujer?

Sobre lo ocurrido el domingo pasado, Cloud realizó una publicación en sus redes sociales dirigida a las personas transgénero, expresando su apoyo a la comunidad, a quienes llamó “mi tribu”.

“A todo niño o persona trans: son parte de MI comunidad y mi tribu. Pertenecen. Son amados. Son vistos. Son perfectos tal como son. Y siempre estarán protegidos por mí” se lee en la publicación.

Publicación de Natasha Cloud ı Foto: Captura de pantalla

Natasha Cloud es una mujer cisgénero; sin embargo, tras reconocer públicamente que es una mujer bisexual en 2020, ha sido un referente de la presencia de miembros de la comunidad LGBTQ+ en los deportes profesionales.

Natasha Cloud nació el 22 de febrero de 1992 en Broomall, Pensilvania, Estados Unidos, por lo que actualmente tiene 34 años de edad. Mide 1.78 metros y pesa 73 kilogramos.

Actualmente, juega en el Chocago Sky de la Asociación Nacional de Baloncesto Femenino (WNBA), y comenzó su carrera profesional en las Washington Mystics en 2015.

También te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.