¿Quién es Enes Kanter, el activista transfóbico expulsado de un partido de basquetbol?

Este fin de semana Enes Kanter protagonizó un momento que abrió debate en redes sociales, pues el exjugador apareció durante un partido de la Asociación Nacional de Baloncesto Femenino (WNBA, por sus siglas en inglés) con un mensaje transfóbico.

Enes Kanter Freedom apareció con una playera negra que tenía la leyenda “Mujer, sustantivo: hembra humana adulta”, y esto generó reacciones en contra de personas que se encontraban en el lugar.

Una de las personas presentes que reaccionó al mensaje transfóbico de Enes Kanter fue la jugadora del Chicago Sky Natasha Cloud, quien no dudó en abordarlo para externarle su desacuerdo con el mensaje que portaba.

TE RECOMENDAMOS: Liga MX Leyenda mexicana no se guarda nada y habla sobre lo que pierde el balompié azteca sin ascenso ni descenso

🚨 LMAO!! Liberal woman at the WNBA game STORMS UP to Enes Kanter Freedom raging over his "woman: adult human female" shirt



What's she gonna do? 🤡



Enes Kanter is a complete LEGEND pic.twitter.com/hZgSjMkztO — Eric Daugherty (@EricLDaugh) August 24, 2026

“¡Me acaban de echar de un partido de la WNBA por apoyar a las mujeres! ¡Asimilen esto, Estados Unidos!” publicó Enes Kanter en sus redes sociales, por lo que el debate sobre su mensaje continuó en los comentarios.

Mientras algunos internautas mostraron estar de acuerdo con el mensaje que Kanter llevaba en su playera, algunos otros externaron su descontento: “No apoyabas a las mujeres, te burlabas de ellas” se lee en un comentario.

Además de aparecer con el mensaje sobre las mujeres en el partido del 23 de agosto, Enes Kanter aseguró durante una entrevista con Fox News después del incidente de domingo que jugaría en la WNBA.

“Soy mujer. Debería poder jugar. El artículo 13, sección 1, dice que si te identificas como mujer, puedes jugar. Me identifico como mujer, así que sí, puedo jugar” aseguró Enes Kanter durante la entrevista.

Aseveró que solamente estaba utilizando las políticas de la WNBA, e incluso aseguró que estaban aterrorizados, porque “poría ser seleccionado en el draft del próximo año”; sin embargo, algunos medios han asegurado que la interpretación del exjugador es simple provocación política.

Enes Kanter Freedom responds to reports that he’s ineligible to play in the WNBA:



“I am a woman. I should be allowed to play.”



“Article 13 Section 1 says if you identify as a woman, then you are allowed to play. I identify as a woman, so yes I can play” pic.twitter.com/cR6v7l3SXk — BrickCenter (@BrickCenter_) August 24, 2026

¿Quién es Enes Kanter?

Enes Kanter mació en Zúrich, Suiza, el 20 de mayo de 1992, y fue nacionalizado estadounidense, actualmente tiene 34 años de edad, mide 2.08 metros y pesa 113 kilogramos.

Debutó dentro del deporte internacional a los 17 años de edad, y con 18 años de edad durante en Nike Hoop Summit del 2010 de Portland se posicionó como una de las grandes promesas del baloncesto mundial.

Enes Kanter cambió su apellido de manera informal como parte de un homenaje al islamista Fetyllah Gülen, y al nacionalizarse como estadounidense en 2021, pasó a agregar Freedom en su nombre de manera oficial.

Kanter fue declarado como “enemigo del estado” en Turquía debido a las críticas que realizaba al expresidente Recep Tayyip Erdoğan, pues este denunciaba públicamente las violaciones a derechos humanos y encarcelamientos.

Además también ha señalado al líder supemo de China, Xi Jinping, como un “brutal dictador”, posicionándose a favor del Movimiento de Independencia del Tíbet, y se posicionó a favor de la Ley de Prevención de los Trabajos Forzados de los Uigures.

También te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.