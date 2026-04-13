La activista trans, Natalia Lane acude a la última audiencia en un juicio histórico

En un fallo histórico, tras más de cuatro años de lucha la activista y trabajadora sexual Natalia Lane podría conseguir justicia este lunes, pues se convertiría en la primera mujer trans aún viva en alcanzar una sentencia por un intento de transfeminicidio en toda América Latina.

“Hoy tanto la defensa del agresor como la mía va a desahogar los últimos argumentos que tome en cuenta el juez para determinar un veredicto.

Estoy muy nerviosa. No sabemos qué va a pasar. Pero vamos con la satisfacción de que hicimos todo lo posible para lograr una sentencia de culpabilidad”, dijo la activista antes de entrar a la última audiencia en el Reclusorio Preventivo Varonil Sur, en Xochimilco.

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▶ #Vídeo | Este lunes, Natalia Lane podría hacer historia al ser la primera sobreviviente de transfeminicidio en conseguir justicia en toda América Latina.

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La noche entre el 15 y el 16 de enero de 2022, Natalia Lane fue acuchillada por Alejandro “N”, en nuca, mejilla y mano en una habitación del Hotel Diana, ubicado sobre Calzada de Tlalpan, alcaldía Benito Juárez.

Alejandro, quien también agredió a tres trabajadores del hotel que acudieron a ayudar a Lane, fue detenido a los pocos días, el 21 de enero, y vinculado a proceso, por feminicidio y homicidio, ambos en grado de tentativa.

No obstante, no fue hasta cuatro años después, en enero de 2025 que comenzó el juicio del presunto agresor.

▶ #Video | 🗣️ "Vamos con la satisfacción de que hicimos todo lo que estuvo en nuestras manos para una sentencia condenatoria", dice la activista trans Natalia Lane antes de la última audiencia por el intento de transfeminicidio al que sobrevivió en 2022. ⭕🏳️‍⚧️



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Una serie de amparos que interpuso la defensa de su agresor han dilatado el caso. Pero este lunes el juez en Materia Penal de la ciudad, Agustín Moreno Gaspar, quien tomó el caso del feminicidio de la niña Fátima en 2020, decidirá el futuro del presunto agresor.

En estos cuatro años de lucha, Natalia Lane ha enfrentado también revictimización y negligencia de las autoridades. Todo lo anterior ha hecho de la lucha de Natalia una búsqueda de supervivencia a múltiples ataques de pánico, insomnio, hipotiroidismo, estrés postraumático y depresión.

“Cuando sucedió el atentado tardé varios meses en poder siquiera salir de mi departamento. Tenemos ciertas sensaciones en las heridas y fibrosis que se quedaron permanentemente”, explicó Lane en febrero pasado.

▶ #Video | 🗣️ Diversas colectivas y activistas trans acompañan a Natalia Lane en su última audiencia del caso de intento de transfeminicidio al que sobrevivió en 2022. ⭕🏳️‍⚧️



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LMCT