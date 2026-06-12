Entrega Brugada renovación integral del área de urgencias del Hospital General Xoco

La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, encabezó la entrega de la renovación integral del área de Urgencias del Hospital General Xoco, una de las unidades médicas más importantes para la atención de personas sin seguridad social en la Ciudad de México, donde cada año se brinda atención a más de 44 mil pacientes.

“Con esta renovación seguimos construyendo una ciudad donde nadie se quede atrás cuando más lo necesita. Invertir en salud pública es salvar vidas y garantizar que las personas reciban la mejor atención posible”, expuso.

Destacó que la modernización incluye un quirófano inteligente totalmente digitalizado, equipado con tecnología de última generación para la atención de padecimientos de alta complejidad, lo que permitirá realizar procedimientos más precisos, reducir riesgos y mejorar los procesos de recuperación de las y los pacientes.

Asimismo, resaltó la puesta en operación de una nueva sala de choque completamente equipada para la estabilización de pacientes en estado crítico, especialmente personas con infartos, traumatismos y lesiones derivadas de accidentes.

Subrayó que esta infraestructura fortalece la capacidad de respuesta inmediata del hospital en situaciones donde cada minuto puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.

Brugada Molina señaló que el área de Urgencias incorpora también un tomógrafo portátil de última generación, integrado a una sala-quirófano considerada única en México y América Latina, lo que coloca al Hospital General Xoco a la vanguardia tecnológica en materia de atención médica especializada.

La mandataria capitalina afirmó que esta renovación tendrá un impacto directo en la calidad de los servicios de salud, al reducir tiempos de espera, mejorar la toma de decisiones médicas, disminuir riesgos y ampliar las oportunidades de recuperación para las y los pacientes.

Durante su mensaje, reconoció la labor del personal médico, de enfermería, paramédico y administrativo, al señalar que los servicios de urgencias representan una de las mayores expresiones de solidaridad organizada por el Estado, donde la atención se brinda con base en la necesidad médica y no en la capacidad económica de las personas.

Recordó que como parte del fortalecimiento de la atención de emergencias, el Gobierno de la Ciudad de México incorporó el año pasado 25 nuevas ambulancias totalmente equipadas para reducir los tiempos de respuesta y ampliar la cobertura de los servicios prehospitalarios.

La jefa de Gobierno reiteró su respaldo al proceso de integración del sistema público de salud impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, con el objetivo de garantizar atención médica universal, reducir desigualdades y fortalecer la infraestructura pública al servicio de quienes más lo necesitan.

Además, destacó que la salud debe construirse desde la prevención, mediante una alimentación adecuada, acceso al agua potable, actividad física, vacunación, salud mental y acciones comunitarias. En ese sentido, señaló que la administración capitalina ha brindado atención a cerca de 200 mil personas mediante programas de salud comunitaria y domiciliaria, además de ofrecer servicios de salud mental a más de un millón de estudiantes.

A su vez, la secretaria de Salud de la Ciudad de México, Nadine Gasman, destacó que la modernización del área de urgencias del Hospital General Xoco fortalece la capacidad de respuesta de la capital ante emergencias críticas y permitirá brindar atención especializada de manera más oportuna.

Señaló que la renovación de este espacio, en una unidad hospitalaria con 64 años de historia y referente en la atención de trauma y emergencias de alta complejidad, contribuirá a salvar más vidas mediante servicios más eficientes, modernos y con mayor capacidad resolutiva.

Por ello, expresó su confianza en que la nueva área de urgencias del Hospital General Xoco mejorará la calidad de la atención médica, fortalecerá la capacidad operativa del hospital y contribuirá a generar mejores resultados en salud para las y los habitantes de la Ciudad de México.

Gasman Zylberman resaltó el trabajo de la Red de Monitores de Salud, presente en 102 unidades médicas del IMSS-Bienestar en la capital, mecanismo que permite escuchar directamente a las y los usuarios, identificar áreas de oportunidad y atender de manera inmediata problemáticas relacionadas con la calidad de la atención.

La titular de Salud subrayó que la mayoría de las personas usuarias manifiestan satisfacción con los servicios recibidos y que, a través de estos mecanismos de seguimiento, se logra resolver el 82 por ciento de las situaciones reportadas por la población.

El director general del IMSS Bienestar, Alejandro Svarch Pérez, reconoció el compromiso de la Jefa de Gobierno con la salud pública y la coordinación interinstitucional, lo que permitió modernizar la sala de urgencia más grande de América Latina.

Indicó que, en el Hospital de Xoco, se realizan anualmente más de 3 mil cirugías y 30 mil consultas de especialidad en 2025, “lo que hoy inauguramos es la nueva unidad de urgencias, pero es la unidad de urgencias más moderna de América Latina”.

Svarch Pérez precisó, que la modernización de esta área, incluye, una nueva área de observación y una nueva área de choque para la atención de pacientes críticos, una central de monitoreo inteligente, consultorios nuevos, equipos de imagen y un nuevo laboratorio.

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