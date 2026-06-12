Normalistas bloquean, nuevamente, caseta Tlalpan de la México - Cuernavaca | VIDEO

Un grupo de normalistas encapuchados bloquea, nuevamente, la circulación por la autopista México - Cuernavaca, a la altura de la caseta Tlalpan, este viernes 12 de junio, protesta con la cual exige respuestas por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014.

Alrededor de las 12:30 horas de este viernes, se reportó la llegada a la caseta Tlalpan de varios grupos de encapuchados, quienes después fueron identificados como estudiantes normalistas.

#PrecauciónVial | Continúa cerrada la circulación en ambos sentidos de la Autopista México Cuernavaca a la altura de la Caseta Tlalpan. #AlternativaVial Carretera México Cuernavaca. pic.twitter.com/LhgjJfNe5Q — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) June 12, 2026

Los manifestantes tomaron las casetas, realizaron pintas y desplegaron pancartas con consignas en favor de la justicia por la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, hechos ocurridos en septiembre de 2014.

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En las imágenes compartidas por medios locales, se aprecia a un grupo de entre 20 y 30 manifestantes, quienes llevan a cabo el bloqueo, encapuchados, con pancartas y bocinas. Alrededor, se ve en las imágenes, se desplegó un amplio operativo policial.

#PrecauciónVial | Cerrada la circulación en ambos sentidos de la Autopista México Cuernavaca a la altura de la Caseta Tlalpan. #AlternativaVial Carretera México Cuernavaca. pic.twitter.com/gVdfzuOoC2 — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) June 12, 2026

A propósito, a las 12:35 horas de este viernes, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) decretó cerrada la circulación en ambos sentidos de la autopista México - Cuernavaca, a la altura de la caseta Tlalpan.

Normalistas repiten protesta tras ser encapsulados, el lunes

Las protestas de normalistas en la caseta Tlalpan se han repetido desde el lunes, día en que un grupo de manifestantes de Ayotzinapa intentó llegar a la Ciudad de México en varios camiones, pero fue detenido por un amplio operativo policial en el citado punto de la autopista México - Cuernavaca.

🚨Circulación totalmente cerrada en la caseta de Tlalpan de la autopista México - Cuernavaca.



Manifestantes lanzan consignas para exigir la aparición con vida de los 43 normalistas desaparecidos en 2014.



📹🗞️ @ulisess_s18 vía @Radio_Formula pic.twitter.com/Gquh8cxf7p — Azucena Uresti (@azucenau) June 12, 2026

A propósito, la SSC-CDMX informó que la presencia policial en el citado punto respondió a un operativo permanente para identificar artefactos explosivos o peligrosos en los vehículos que circulen por esta entrada de la capital mexicana.

Así, la autoridad capitalina destacó que, en dicho operativo, decomisó 59 artefactos explosivos artesanales.

#PrecauciónVial | Cerrada la circulación de la Autopista México Cuernavaca a la altura de la Caseta Tlalpan, con dirección a la Ciudad de México. #AlternativaVial Carretera México Cuernavaca. pic.twitter.com/6agNapDPcN — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) June 12, 2026

Los contingentes de normalistas también se sumaron a la jornada de manifestaciones del jueves 11 de junio, donde diversos colectivos salieron a las calles para protestar por diferentes causas, en el contexto de la inauguración del Mundial 2026, que se llevó a cabo en el Estadio Ciudad de México.

En paralelo, padres de los 43 normalistas desaparecidos se manifiestan en la Ciudad de México, en el Antimonumento 43+, ubicado en la zona Centro de la Ciudad de México.

De acuerdo con la SSC-CDMX, este colectivo prevé manifestarse también frente a la sede de la Secretaría de Gobernación.

Mientras tanto, la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE) mantiene bloqueos en avenidas principales de la Ciudad de México, especialmente Paseo de la Reforma.

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