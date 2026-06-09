Normalistas llevaban 59 explosivos

EL PASO de 16 autobuses en los que viajan estudiantes normalistas provenientes de Guerrero y madres y padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa que buscaban ingresar a la Ciudad de México en la caseta México-Cuernavaca fue bloqueado por policías capitalinos.

Por medio de redes, la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (Ceteg) denunció “represión” por parte de policías de la capital, que se desplegaron por centenares con casco y escudo a lo largo de la caseta para impedir la avanzada de los camiones.

Elementos de seguridad de la Ciudad de México implementaron un dispositivo de revisión a los camiones en los que se transportaban los manifestantes.

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En dicho operativo se les encontraron y decomisaron 59 artefactos explosivos de fabricación casera y que fueron entregados para su resguardo al grupo especializado de Zorros.

La Secretaría de Gobernación (Segob) explicó que el operativo derivó de una denuncia ciudadana, por lo que se implementó una revisión pacífica y la cual también se consiguió con acuerdo de los pasajeros de los autobuses, en donde además estuvieron presentes personal de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y del Gobierno capitalino.

Luego de efectuar la revisión, las autoridades liberaron el paso de cada una de las unidades, las cuales ya avanzan rumbo al centro de la capital.

Tras su llegada a la capital, madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa advirtieron se sumarán a las jornadas de movilizaciones que se llevarán a cabo esta semana en la Ciudad de México, en el marco de la realización de la Copa Mundial 2026, para demandar que el Gobierno presente avances de las indagatorias sobre el paradero de sus hijos.

Al pie del Antimonumento de los 43, ubicado sobre Paseo de la Reforma, Isidoro Vicario Aguilar, representante de los familiares de los normalistas, aseguró que levantarán la voz y exhortó a que las autoridades no incurran en ningún acto con el que intenten callarlos.

“Vamos a levantar la voz para que el caso Ayotzinapa no quede en la impunidad… La jornada se mantendrá esta semana… se hace un llamado a autoridades para que no intenten callar las voces de las madres y padres”, dijo.

En su discurso, aseguró que la movilización es ajena a cualquier otro interés, pues lo único que se mantiene como el llamado principal es “saber la verdad”.

La petición inmediata fue que se lleve a cabo una reunión directa con la Secretaría de Gobernación, particularmente con el subsecretario Arturo Medina, en la que además participa la Fiscalía General de la República, así como el fiscal especial en el caso Ayotzinapa, Mauricio Pazarán

Aseguraron que será una movilización pacífica, que nunca se ha tocado a nadie y si alguien los señala de lo contrario “que nos digan cuántos muertos han salido desde que los padres salieron”.