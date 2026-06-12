CNTE protesta y bloquea, otra vez, Paseo de la Reforma

A la altura de El Caballito

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) volvió a las calles este viernes con un bloqueo sobre Paseo de la Reforma, a la altura de El Caballito, para continuar con su exigencia de la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007.

Los docentes de la Coordinadora buscan mantener vigente sus demandas y presionar al Gobierno federal para obtener una respuesta favorable.

Aunque el bloqueo está previsto que dure hasta las 14:00 horas, la presencia de los maestros será reducida debido a otras actividades programadas por la Coordinadora durante el día.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX alertó a los capitalinos de posibles afectaciones al tránsito en Paseo de la Reforma y Circuito Interior.

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FGR