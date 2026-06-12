A la altura de El Caballito

CNTE protesta y bloquea, otra vez, Paseo de la Reforma

Coordinadora volvió a las calles este viernes con un bloqueo sobre Paseo de la Reforma, para continuar con su exigencia de la abrogación de la Ley del ISSSTE

Maestros en protesta este viernes.
Maestros en protesta este viernes. Foto: Especial.
Por:
La Razón Online

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) volvió a las calles este viernes con un bloqueo sobre Paseo de la Reforma, a la altura de El Caballito, para continuar con su exigencia de la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007.

Los docentes de la Coordinadora buscan mantener vigente sus demandas y presionar al Gobierno federal para obtener una respuesta favorable.

Aunque el bloqueo está previsto que dure hasta las 14:00 horas, la presencia de los maestros será reducida debido a otras actividades programadas por la Coordinadora durante el día.

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FGR

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