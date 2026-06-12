Movilizaciones, foco de medios internacionales

El silbatazo de arranque de la tercera Copa Mundial de Futbol de México no sólo fue nota internacional de alcance deportivo. La situación social y política de nuestro país también se coló en la conversación de la prensa extranjera, que destacó la concurrencia del evento en la cancha con la jornada de movilizaciones, los desafíos en materia de movilidad y hasta la ausencia de la Presidenta Claudia Sheinbaum en el Estadio Azteca.

“Las protestas del sindicato de maestros (la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación) amenazaron con interrumpir el torneo a última hora”, destacó The Washington Post en su reporte, donde narró cómo “grandes multitudes de manifestantes bloquearon calles en varias zonas de la Ciudad de México y un grupo se enfrentó a las fuerzas de seguridad fuera del estadio durante el partido inaugural”.

48 selecciones nacionales concentra el Mundial de futbol.

“En la Ciudad de México, la ciudad más grande de Norteamérica y tristemente célebre por su intenso tráfico, se cancelaron las clases y se instó a los empleados a trabajar desde casa”, anotó también.

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En su análisis, el diario estadounidense también dio peso a que la apertura del Mundial 2026 “se vio empañada por la represión migratoria del gobierno de Trump y los conflictos en Medio Oriente: Se trata del primer torneo en el que uno de los países anfitriones, Estados Unidos, se encuentra en guerra con uno de sus equipos participantes, Irán”.

El rotativo señaló las críticas generadas por “los precios exorbitantes de las entradas al Estadio Azteca”.

En un tono también crítico, el diario británico The Guardian describió que “el entusiasmo por la Copa del Mundo convive con un clima de inconformidad social y cuestionamientos sobre las inversiones realizadas para el torneo”, subrayó que México recibe el Mundial en un momento complejo y que, algunos sectores de la población, han cuestionado la prioridad otorgada a proyectos relacionados con la justa deportiva frente a problemas estructurales que afectan a millones de mexicanos.

The Guardian se refirió a las remodelaciones en las ciudades mexicanas sedes, presentadas por las autoridades “como parte del legado del torneo”, pero que fueron aplicadas contrarreloj, incluso algunas no alcanzaron a llegar a término.

Por su parte, la cadena del mundo árabe Al Jazeera evidenció los contrastes entre la fiesta deportiva y las manifestaciones ciudadanas: “Mientras miles de aficionados llegan para participar en los festejos mundialistas, distintos grupos sociales buscan exigir respuesta a sus protestas”.

De manera similar, las agencias Reuters y AP reflejaron las protestas de la CNTE, de colectivos de familiares de víctimas de desaparición forzada y otros grupos que han aprovechado los reflectores internacionales para que sus demandas tengan mayor alcance y visibilidad.

Este escenario, expusieron, han provocado cierres de calles y alteraciones a la movilidad en diversos puntos de la capital mexicana.

En una perspectiva distinta, la española EFE señaló que el Mundial 2026 “se ha convertido en una edición inédita, no sólo por ser la que mayor número de selecciones nacionales ha concentrado en su historia, sino por el hecho de que ningún mandatario ha estado en las gradas del Estadio Ciudad de México en la jornada inaugural, ni siquiera la Presidenta del país anfitrión, Claudia Sheinbaum”.

El Dato: La prensa internacional también destacó el espectacular show musical de la inauguración, calificándolo como una de las producciones más ambiciosas de los torneos.

La agencia de noticias con sede en Madrid puso en relieve que “en una imagen insólita, al recinto deportivo más emblemático de México, sede mundialista en tres ocasiones, no acudió ningún Jefe de Estado extranjero, dejando la representación política en funcionarios de segundo nivel para el torneo futbolístico más importante a nivel global”.