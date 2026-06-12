CNTE retira parte de su campamento instalado en Centro Histórico de CDMX

Calles del Centro Histórico, en CDMX, la mañana de este viernes.

Profesores disidentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) comenzaron desde la mañana de este viernes a retirar parte de su campamento que mantiene instalado en calles del Centro Histórico de la Ciudad de México.

Tras el desmontaje de algunas carpas y casas de campaña, vialidades como Tacuba, Donceles y República de Brasil fueron parcialmente liberadas, mientras brigadas de limpieza realizaron labores de saneamiento en las zonas despejadas.

Pese al retiro parcial, algunas secciones del magisterio disidente continúan con presencia en el primer cuadro de la capital.

En la Asamblea Nacional que tuvieron en la víspera, algunos docentes cansados solicitaron a sus líderes que ya se retiraran.

Este viernes desde Palacio Nacional a Presidenta Claudia Sheinbaum criticó tajantemente la conducción que ha mostrado la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en su jornada de movilizaciones y acusó a sus dirigentes de pretender regresar a prácticas de antaño en donde el gobierno únicamente negociaba con las cúpulas para que éstas fueran las beneficiadas.

La mandataria comentó que el motivo de lucha por el que inició la CNTE era el de que se garantizara una democracia para los sindicatos de trabajadores, en un tiempo donde sólo quienes pertenecieran al PRI podían ser sus representantes, pero esto se combatió con una reforma que desde la Constitución ya establece la libertad para las elecciones dentro de este sector trabajador.

“Es decir, la democracia sindical como esencia de la democracia dentro de los sindicatos que no haya corporativismo, que no se elija desde el poder a los representantes sindicales, sino que sean las y los trabajadores, eso ya es un logro”, afirmó.

#LoÚltimo⛺️ Integrantes de la CNTE comenzaron a retirar varias de las casas de campaña instaladas durante su plantón en calles aledañas al Zócalo de la Ciudad de México



Video: @Milenio / Gaspar Vela pic.twitter.com/aQTpFXDQY6 — xevt - xhvt (@xevtfm) June 12, 2026

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