CNTE quiere regresar al pasado para que cúpulas decidan, acusa Sheinbaum

Por segundo día consecutivo, la Presidenta Claudia Sheinbaum criticó tajantemente la conducción que ha mostrado la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en su jornada de movilizaciones y acusó a sus dirigentes de pretender regresar a prácticas de antaño en donde el gobierno únicamente negociaba con las cúpulas para que éstas fueran las beneficiadas.

La mandataria comentó que el motivo de lucha por el que inició la CNTE era el de que se garantizara una democracia para los sindicatos de trabajadores, en un tiempo donde sólo quienes pertenecieran al PRI podían ser sus representantes, pero esto se combatió con una reforma que desde la Constitución ya establece la libertad para las elecciones dentro de este sector trabajador.

“Es decir, la democracia sindical como esencia de la democracia dentro de los sindicatos que no haya corporativismo, que no se elija desde el poder a los representantes sindicales, sino que sean las y los trabajadores, eso ya es un logro”, afirmó este viernes en Palacio Nacional en su conferencia Mañanera.

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En dicho contexto, acusó a la Coordinadora de buscar que se vuelva al esquema anterior, pues cuestionó que las bases magisteriales realmente quieran que el sindicato sea el que decida sobre la movilidad de las plazas de maestros.

“La CNTE lo que quiere es regresar al pasado, a que sea entre el sindicato y los gobiernos de los estados en comisiones eh este del gobierno y del sindicato, de la cúpula sindical, decidir las plazas, la movilidad y la verdad es que no estoy segura que eso quieran todas y todos los maestros porque eso se prestó a mucha corrupción”, declaró.

Por ello recalcó que la decisión del Gobierno fue acudir a una consulta directa con las y los docentes en cada una de las escuelas.

“Entonces, dijimos: Bueno, que no sea lo que diga la Presidenta o lo que diga el secretario de Educación o lo que digan ustedes. Vamos a consultárselo a los maestros y a las maestras a ver qué dicen abajo, por las bases’. Y ellos tampoco están de acuerdo con eso”, sostuvo.

Insistió en que hay disponibilidad del Gobierno por también continuar con la mejora al sistema de pensiones, pero en la medida de lo posible para el erario, ya que los cambios no son para únicamente atender las demandas de las y los maestros, sino de toda la población.

“Hoy hay pensión universal de adulto mayor, apoyo a personas con discapacidad, becas para preparatoria, becas para secundaria, apoyo a mujeres de 60 a 64, eh la escuela es nuestra, un monto muy importante, más de 30 000 millones de pesos que se dan directo a las escuelas para que padres y madres de familia y maestros decidan en qué se invierte. Eso no existía antes. Entonces, en la medida de lo posible se mejoran las condiciones de las pensiones. Pero ellos a todo dicen que no, pero además quieren regresar a esa circunstancia de las comisiones”, dijo.

Aseguró que es la Coordinadora la que no se ha mostrado abierta a dialogar y éste ha perdido sentido si de su parte no hay voluntad para cambiar de posición. Además, los señaló que contradecirse entre lo que asumen como compromiso en las mesas de diálogo y lo que terminan ejecutando en su movilización.

“Hubo diálogo hasta hace 2 días. Pero qué caso tiene el diálogo si se sigue manteniendo la misma posición. Aquí hemos hecho varios planteamientos y acá pues no. Además, dicen en la mesa una cosa y luego hacen otra cosa afuera. Entonces, es muy complejo”, declaró.

Sheinbaum Pardo reafirmó que no se incurrirá en represión, ante las movilizaciones que mantendrán los docentes.

“Pero no va a haber represión. Entonces, no no oprimiamos a nadie. Y pues las demandas de los profesores en los estados pues se siguen atendiendo. Pero pues vamos a avanzar nosotros también”, dijo.

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FGR