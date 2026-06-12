Partido del Tri se cuela al plantón de la CNTE en el Centro Histórico

Mientras la Selección de México enfrentaba a su similar de Sudáfrica en el partido inaugural del Mundial de futbol, el encuentro también se jugaba en los alrededores del Zócalo capitalino.

Frente a televisores improvisados, en pantallas de teléfonos celulares y desde las propias casas de campaña de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), decenas de personas siguieron las acciones del encuentro y celebraron los goles del Tri en medio del plantón magisterial y las restricciones de acceso a la Plaza de la Constitución.

El Dato: Los dirigentes que participaron en la protesta en Tlalpan reiteraron que el plantón, el paro nacional y sus protestas seguirán los próximos días en la capital y en el país.

Aunque el acceso al Zócalo permanecía limitado por las vallas colocadas en distintos puntos del primer cuadro de la ciudad, el ambiente futbolero se hizo presente en las calles aledañas.

Comerciantes, peatones, trabajadores, turistas y aficionados encontraron la manera de seguir el partido, convirtiendo cualquier pantalla disponible en un punto de reunión improvisado.

En los campamentos de la coordinadora el interés por el partido fue variado. Mientras algunos profesores permanecieron atentos al desarrollo del encuentro, otros continuaron con sus actividades habituales sin mostrar demasiado interés por el futbol. En el ubicado sobre avenida 5 de Febrero esquina con Uruguay, varios docentes siguieron la transmisión mediante teléfonos celulares.

Otros se acercaron a las vitrinas de un restaurante para ver el partido. ı Foto: Tania Gómez|La Razón

La expectativa crecía con cada avance del conjunto mexicano y, cuando cayó el primer gol frente a Sudáfrica, la reacción fue inmediata. Los maestros que observaban el encuentro dieron brincos, levantaron los brazos y celebraron con entusiasmo la anotación.

Algunos corrieron hasta la ventana de un restaurante, para ver en la televisión la repetición del gol. Por instantes, la emoción del futbol desplazó cualquier otro tema de conversación.

El Tip: El diputado Ricardo Monreal culpó a los gobiernos neoliberales del conflicto con la CNTE al aprobar la Ley del ISSSTE: “Estamos pagando las consecuencias de sus actos”.

En otros puntos del plantón, varios integrantes de la CNTE continuaron con la rutina de la protesta. Algunos aprovecharon la hora del partido para comer. Otros permanecieron sentados conversando entre ellos y varios más siguieron realizando actividades relacionadas con la organización del campamento.

En otro de los campamentos de la coordinadora en la calle República de Uruguay, los profesores seguían el partido en sus celulares, incluso acostados en el suelo. Durante el segundo gol de México, algunos celebraron con aplausos, gritos y muestras de alegría, e incluso se levantaron de sus asientos para festejar la anotación.

Sin embargo, la escena cambió de manera repentina cuando los maestros se percataron de que estaban siendo grabados por La Razón. Al notarlo, dejaron atrás los festejos futboleros y comenzaron a lanzar consignas contra el Gobierno, retomando las demandas que forman parte de su movilización.

Los menos comunicativos vieron cada quien en su teléfono el encuentro. ı Foto: Tania Gómez|La Razón

Los aplausos y los gritos de celebración dieron paso a las consignas políticas en cuestión de segundos, en una imagen que reflejó la convivencia entre la protesta social y uno de los acontecimientos deportivos que más atención despierta entre los mexicanos. Sobre avenida 20 de Noviembre la escena fue distinta. Ahí, algunos maestros acomodaron sus sillas en dirección hacia la megapantalla instalada para el FIFA Fan Fest. Desde sus propias casas de campaña y a varios cientos de metros de distancia, siguieron discretamente la transmisión del partido sin abandonar el lugar donde permanecen instalados.

Las sillas orientadas hacia la pantalla dejaban ver el interés de quienes buscaban mantenerse atentos al encuentro sin dejar de participar en el plantón. Desde ahí observaban las acciones del juego y reaccionaban a las oportunidades más importantes generadas por la Selección Mexicana.

Entre vallas metálicas, casas de campaña, consignas y comercio ambulante, el partido inaugural entre México y Sudáfrica consiguió convertirse por unas horas en un tema común para buena parte de quienes se encontraban en el corazón de la Ciudad de México.

A lo largo de la transmisión tampoco se registraron incidentes entre los integrantes de la CNTE y los asistentes que acudieron a seguir el partido en las inmediaciones del Zócalo.

Pese a la presencia de los campamentos magisteriales, no hubo conatos de enfrentamiento, intentos por ingresar a la Plaza de la Constitución ni acciones para impedir el desarrollo de las actividades relacionadas con la transmisión del encuentro.

La jornada transcurrió entre la protesta y el futbol. Mientras algunos maestros hicieron una pausa para seguir el debut de la Selección Mexicana y celebrar sus goles, otros continuaron con las actividades habituales del plantón.

Al final, las consignas, las casas de campaña y los gritos de gol coexistieron durante varias horas en el corazón de la Ciudad de México, sin que la movilización alterara el ambiente generado por el arranque del torneo internacional.