Centro Tlachinollan denuncia hostigamiento a padres de Ayotzinapa

El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan acusó que las protestas de los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa han sido desacreditadas por las autoridades federales y denunció presuntos actos de hostigamiento e intimidación en contra de madres, padres y estudiantes que participan en las movilizaciones realizadas en la Ciudad de México.

A través de un comunicado difundido en redes sociales, la organización criticó el despliegue de seguridad implementado en la capital del país con motivo de la inauguración de la Copa Mundial de Futbol 2026 y las protestas encabezadas por integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

Según Tlachinollan, las calles de la ciudad han sido “blindadas y amuralladas”, mientras persisten demandas sociales relacionadas con la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa y otros casos de personas desaparecidas en México.

“Quieren desacreditar la lucha de las madres y padres de los 43 y estudiantes de la Normal de Ayotzinapa. Sin embargo, desde la lucha por los 43 y miles de desaparecidos en el país y el magisterio, son luchas legítimas a las que las autoridades federales no han dado respuesta”, señaló la organización.

Normalistas de Ayotzinapa intentaron llegar a CDMX en camiones, en días pasados ı Foto: Captura de video

Las declaraciones se producen luego de las acciones de protesta realizadas por familiares de los estudiantes desaparecidos, quienes el pasado 8 de junio participaron en la toma de la caseta de Tlalpan, al sur de la Ciudad de México, como parte de una jornada para exigir avances en las investigaciones del caso.

De acuerdo con Tlachinollan, durante las movilizaciones los manifestantes han permitido el tránsito por carriles laterales mientras mantienen bloqueados algunos accesos centrales y distribuyen información para exigir respuestas sobre el paradero de los 43 jóvenes desaparecidos desde septiembre de 2014.

La organización sostuvo que el descontento de las familias se ha incrementado ante la falta de resultados en las investigaciones y por el trato recibido durante las recientes movilizaciones.

Los rostros serios de las madres y padres denotan el enojo y el hastío por la prepotencia, el desprecio y el trato despótico de las autoridades federales Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan



Aspecto de una marcha en CDMX por los normalistas desaparecidos en Ayotinzapa. ı Foto: Cuartoscuro

Asimismo, denunció que el pasado lunes varios autobuses que trasladaban a familiares y estudiantes fueron retenidos durante más de cuatro horas por elementos de seguridad, mientras que otras personas permanecieron detenidas por alrededor de 40 minutos tras cruzar la caseta de Morelos.

Según la organización, durante estas revisiones también se tomaron fotografías a las madres y padres de los normalistas, lo que calificó como una acción de intimidación.

Tlachinollan aseguró además que, pese a las reuniones sostenidas con la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, las familias no han observado avances sustanciales en el esclarecimiento del caso.

La organización afirmó que después de siete encuentros con autoridades federales continúa la incertidumbre sobre el rumbo de las investigaciones y cuestionó el seguimiento a las líneas de indagación impulsadas anteriormente por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

📌Las madres y padres de los 43 en el huracán de la represión |👀Con muros de la policía, familiares de los 43 tomaron la caseta de Tlalpan para informar a los transeúntes que no hay respuestas del paradero de sus hijos...

👉🏾https://t.co/5Uqzn5cr4q pic.twitter.com/yoGQ50XjN5 — Tlachinollan CDHM (@Tlachinollan) June 10, 2026

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LMCT