Erik Lira se olvida de su historia con Pumas y los hace menos con la grandeza de Cruz Azul (VIDEO)

Erik Lira habló de todo lo que ha significado Cruz Azul en su carrera tras su salida de Pumas.

A pesar de que es canterano de Pumas, Erik Lira se ha identificado completamente con Cruz Azul desde que hace cuatro años se sumó a las filas de La Máquina y no tiene dudas de que se percibe como alguien rehecho en La Noria, un golpe al corazón de la afición felina, cuyos futbolistas formados en Cantera dicen con orgullo haber sido hechos en CU.

“Sí, sí, rehecho en La Noria, con eso”, respondió el mediocampista de La Máquina en una entrevista con TUDN, en la cual fue cuestionado respecto a si fue “rehecho” en La Noria, el centro de alto rendimiento en el que entrenan los jugadores del conjunto cementero.

Lira asegura que Cruz Azul es su casa

Erik Lira afirmó que Cruz Azul es su hogar y manifestó su agradecimiento al club por sumarlo a su plantel cuando él todavía no se consideraba por completo un futbolista de Primera División.

“¿Hoy qué es Cruz Azul? Es mi casa, es quien se fijó en mí cuando todavía no me consideraba jugador de Primera División, y es a la que le he entregado todo, porque he vivido buenos, malos, muy malos, muy buenos, excelentes, y el que me llevó a jugar un Mundial, eso es Cruz Azul”, enfatizó el seleccionado tricolor.

Cuestionado acerca de cómo le gustaría ser recordado en Cruz Azul, Erik Lira admitió que como alguien que en todo momento busco ganar y que tuvo el privilegio de ser el capitán del equipo que ganó el décimo título de la Liga MX para la institución, precisamente a costa de Pumas en Ciudad Universitaria.

“Como el capitán que levantó la Décima en CU, y después como esa persona resiliente que siempre quiso ganar y que siempre entregó todo en la cancha”, subrayó el mediocampista del cuadro capitalino.

Erik Lira, con un pie en el Mónaco

Erik Lira es virtualmente nuevo jugador del Mónaco, que se convertirá en su primer club en Europa después de haber sido uno de los jugadores más destacados de la Selección Mexicana en el Mundial 2026.

De acuerdo con información de César Luis Merlo, el mediocampista mexicano firmará con el equipo de la Ligue 1 un contrato de cinco años por 11 millones de dólares, incluyendo variables.

EVG