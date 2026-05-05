¿Quién es Aaron Rose Philip? La primera modelo trans con parálisis en la Met Gala

Este 4 de mayo se llevó a cabo una nueva edición de la MET Gala, un evento benéfico que busca recaudar fondos para el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York y que año con año, reúne a diversas personalidades.

Este año, a pesar de las ausencias de celebridades como Lady Gaga o Zendaya, destacó al presencia de varias personalidades como Beyoncé, Rihanna, Bad Bunny, la familia Kardashian y muchos más.

🇺🇸 | AHORA: Aaron Rose Philip es la primera mujer negra transgénero con parálisis cerebral cuadripléjica en asistir al Met Gala. pic.twitter.com/DDFBEuMyku — Alerta News 24 (@AlertaNews24) May 4, 2026

Uno de los momentos más comentados de la MET Gala es la aparición de Aaron Rose Phillip en la alfombra roja, quien marcó historia en el prestigioso evento tras convertirse en la primera modelo trans con parálisis.

La mujer apareció en el evento vestida con un vestido negro con drapeado en toda la prensa. Lo acompañó con unos tacones oscuros y un peinado recogido.

¿Quién es Aaron Rose Philip?

Aaron Rose Phillip es una destacada modelo que ha destacado en redes sociales gracias a su activismo. Es una mujer transgénero y afroamericana que nació en Isala Antigua, Antigua y Barbuda.

La mujer fue diagnosticada con una parálisis cerebral cuadripléjica, condición que afecta las cuatro extremidades, el tronco y, en muchas ocasiones, los músculos faciales.

En plataformas, practicaba activismo y se pronunciaba sobre la falta de mujeres trans de color en las pasarelas. Esto la ha llevado a trabajar a lo largo de su carrera con marcas como Victoria’s Secret, Sephora, Calvin Klein y BOSS.