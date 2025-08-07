Hombre fue arrestado por lanzar un juguete sexual a la duela en un juego de la WNBA

El deporte se vuelve a manchar por terribles acciones de los aficionados, y en esta ocasión, un hombre de Arizona fue arrestado después de que la policía informó que lanzó un juguete sexual a la duela de un partido de la WNBA en Phoenix.

Este tipo de acciones ha ocurrido en diferentes partidos y arenas de la liga de baloncesto femenino en los últimos días y este último ocurrió en el partido entre el Phoenix Mercury y las Connecticut Sun. La policía dijo que el joven de 18 años sacó el juguete sexual del bolsillo de su suéter en el partido del martes y lo lanzó hacia los asientos frente a él, golpeando a un espectador en la espalda.

Más tarde, el hombre le dijo a la policía que se trataba de una broma que era tendencia en las redes sociales y que compró el juguete un día antes para llevarlo al partido. Posteriormente, fue derribado por un voluntario en la arena que había presenciado el incidente y comenzó a seguirlo cuando el hombre intentó salir de la arena.

Dildo horn #3 on the court at a WNBA game. Like I said last week, I will be at the Phoenix Mercury Thursday with a golf ball bag full of dildos. I’m not going to chuck any out on the court out of respect but it’s never a bad idea to walk in strapped. pic.twitter.com/0j3wCS0WFN — Jordan Schmaltz (@J_Swish24) August 6, 2025

La policía indicó que el hombre fue arrestado bajo sospecha de agresión, conducta desordenada y exhibición pública de material sexual explícito.

La primera vez que uno de estos incidentes ocurrió en la WNBA fue el 29 de julio de 2025 en el partido entre el Atlanta Dream y Golden State Valkyries, cuando un juguete sexual también se hizo presente en la duela durante el último cuarto.

Durante la última semana, se han lanzado juguetes sexuales a las canchas en partidos en Atlanta, Los Ángeles y Chicago. Un juguete sexual cayó cerca de Sophie Cunningham de Indiana después de ser lanzado desde las gradas en Los Ángeles el martes por la noche. Las jugadoras han dicho que lanzar los juguetes en los partidos es irrespetuoso y potencialmente peligroso.

Someone threw a green dildo on the court during a WNBA game tonight. pic.twitter.com/mFSESW6cfE — Clay Travis (@ClayTravis) July 30, 2025

La persona que fue agredida por parte de López pide que el agresor sea procesado, al igual que la WNBA y las personas que operan el PHX Arena de los Mercury, recinto donde ocurrió este problema.

“La víctima, un hombre adulto, fue entrevistada. Declaró que estaba viendo el partido de la WNBA con su sobrina de 9 años, cuando algo le golpeó la espalda y luego cayó al suelo junto a ellas. Se dio cuenta de que el objeto que lo golpeó era un consolador. Solicita ser procesado”, se puede leer en el documento judicial.

La WNBA tiene una postura muy negativa hacia las acciones que han ocurrido en las duelas y advirtió que la persona que lo haga enfrentará expulsión inmediata, cargos penales y una prohibición mínima de participar en los partidos de un año.

La entrenadora de las Sparks, Lynne Roberts, comentó que esto “es ridículo. Es una tontería. Es una estupidez”, comentó después del encuentro sobre los incidentes que han ocurrido en la WNBA.

