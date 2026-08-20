FMF presenta nuevo modelo deportivo en apoyo a la Liga de Expansión; ¿regresa el ascenso y el descenso?

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) presentó un nuevo modelo deportivo que modificará la estructura del balompié nacional y que estuvo aprobada por la Asamblea de la FMF y los dueños de los clubes de la Liga MX. Los cambios serán de manera gradual a partir de 2027.

La FMF asegura que se trata de un modelo deportivo que tendrá cobertura nacional y que será en “beneficio de jugadores, aficionados y clubes”.

La Federación Mexicana de Futbol presenta su Nuevo Modelo Deportivo. ⚽ pic.twitter.com/nEulKhkr9d — Federación Mexicana de Futbol (@FMF) August 20, 2026

El nuevo plan consiste en la integración de la Liga Expansión MX a la cabeza de una pirámide de futbol en que participarán también Liga Premier, Liga TDP y Sector Amateur. Se cuenta con el respaldo de los 18 equipos de la Liga MX y “una amplia mayoría de los clubes de Expansión y los dirigentes de la LIGA Premier, TDP y Sector Amateur”.

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“El presidente de la Liga MX, Francisco Iturbide, informó que, por mandato de la Asamblea de Dueños, se modificó el mecanismo para ingresar a Primera División, por lo que a partir de ahora será solamente por el cumplimiento de los criterios establecidos, como lo hizo el Atlante. Agregó que, cuando se centralicen los derechos de transmisión, se podrá analizar nuevamente cualquier otro esquema” explica el comunicado.

El modelo de la Federación Mexicana de Futbol pretende elevar la calidad de la competencia, fortalecer a las instituciones y a los clubes de todas las divisiones, abrir más oportunidades para los jugadores y ampliar la presencia del futbol profesional en todo el país.

El modelo articula dos grandes transformaciones complementarias dentro de un mismo ecosistema. Primero, la Liga MX iniciará una nueva etapa institucional, con un Gobierno Corporativo fortalecido, mayor capacidad de gestión y mejores condiciones para generar valor y relacionarse con el resto de la estructura

Segundo, “la Liga Expansión MX encabezará una Pirámide de alta competencia integrada por Liga Premier y Liga TDP, con el Sector Amateur como base. Ambas estructuras permanecerán conectadas mediante”.

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