Jorge Álvarez Máynez exige que se investigue a la FMF por la desaparición del ascenso y descenso

Jorge Álvarez Máynez pidió que se revise el tema del ascenso y descenso en México.

La desaparición del ascenso y descenso en el futbol mexicano ha sido un tema que hasta hoy llegó hasta la política mexicana, ya que Jorge Álvarez Máynez, quien se postuló para presidente de nuestro país en el proceso pasado, presentó una petición ante la Comisión Nacional Antimonopolio para que realice una investigación sobre esta problemática.

El político mexicano publicó el documento en el que detalló lo que ocurre en el futbol azteca y algunos antecedentes del por qué el ascenso y descenso desapareció en nuestro balompié.

“Presentamos una petición ante la Comisión Nacional Antimonopolio para exigir una investigación por la eliminación del ascenso y descenso, sobre posibles barreras a la competencia, prácticas monopólicas y otras restricciones indebidas al funcionamiento del mercado”, escribió Jorge Álvarez Máynez.

¡Que vuelva el ascenso!



Presentamos una petición ante la Comisión Nacional Antimonopolio para exigir una investigación por la eliminación del ascenso y descenso, sobre posibles barreras a la competencia, prácticas monopólicas y otras restricciones indebidas al funcionamiento… pic.twitter.com/PmNowmEhqz — Jorge Álvarez Máynez (@AlvarezMaynez) August 14, 2026

Clubes de la Liga de Expansión apelaron en el TAS en contra de la FMF

El tema del ascenso y descenso en el futbol mexicano no terminará hasta que exista una resolución formal, así que algunos clubes de la Liga de Expansión se unieron para apelar contra la Federación Mexicana de Futbol (FMF) ante El Tribunal Arbitral del Deporte (TAS).

“Los clubes antes mencionados junto con Cancún FC hemos presentado una apelación ante el Tribunal Arbitral del Deporte en contra de la decisión del Comité Ejecutivo de la FMF de eliminar el sistema de ascenso y descenso y aprobar Reglamentos de Competencia implementando dicha medida. El procedimiento arbitral ante el TAS se encuentra actualmente en curso. Por ende, no realizaremos mayor comentario al respecto”, se puede leer en el comunicado.

El TAS podría dar el veredicto final en el tema del ascenso y el descenso, aunque para mala fortuna de los equipos de la Liga de Expansión, este procedimiento puede llegar a tardar varios meses o hasta años.

Comunicado oficial ✍🏻 pic.twitter.com/211tWN8rbQ — Mineros de Zacatecas (@MinerosFc) August 12, 2026

Equipos de la Liga de Expansión han protestado en el campo de juego

En el arranque de la temporada en la Liga de Expansión los clubes no dudaron en manifestarse en contra de la FMF por la decisión de desaparecer el ascenso y descenso en el futbol mexicano.

Los equipos se plantaron en el campo y no disputaron un minuto del compromiso para manifestarse, una jornada después en el arranque del juego se arrodillaron y en las fotos grupales se taparon la boca.

De igual forma las aficiones de estos clubes salieron a las calles en su ciudad para protestar con pancartas que mostraban el descontento de los fans, ya que por ahora no podrán ver a su equipo en primera división si llegan a ser campeones de la Expansión.

DCO