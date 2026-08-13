¡UNO MÁS! La Hormiga González se une a Gilberto Mora y se anuncia su entrada a la universidad

La Hormiga González sigue buscando reencontrarse con el gol y a la par comenzará sus estudios universitarios. La Universidad Anáhuac anunció la llegada del delantero mexicano a su institución para que arranque la Licenciatura de Deporte y Bienestar, pero tomará sus clases en línea para tener su título en unos años.

La Anáhuac publicó una imagen como la de Gilberto Mora para anunciar que el seleccionado mexicano iniciará la universidad en su institución y escribió el siguiente mensaje: “Dentro y fuera de la cancha, Armando González sigue construyendo su camino. Con la misma pasión que lo impulsa en cada partido, continúa aprendiendo, creciendo y trazando nuevas metas. Nos emociona acompañarte en este recorrido y ser parte de todo lo que sigues construyendo.¡Vamos por más, Armando!“, se puede leer en la publicación.

Armando González sigue buscando romper su sequía goleadora

Armando González sigue sin encontrar el gol con las Chivas en el Apertura 2026, pero la sequía goleadora del mexicano la viene arrastrando desde hace ya algunos meses, pues desde la temporada pasada no puede encontrar el marco rival.

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Fue el 5 de abril del 2026 cuando marcó un doblete ante los Pumas y desde ese entonces no consigue marcar con el conjunto de Gabriel Milito, así que arrastra una sequía goleadora de poco más de cuatro meses, aunque con la Selección Mexicana solo tuvo actividad en un partido de la Copa del Mundo.

En el último partido de las Chivas en la Leagues Cup, Armando González inició desde el banquillo de suplentes e ingresó al terreno de juego en la parte complementaria y aunque el Rebaño Sagrado se llevó la victoria ante el Seattle Sounders, el delantero mexicano se fue con las manos vacías una vez más.

DCO