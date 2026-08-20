¡OFICIAL! América anuncia a su refuerzo BOMBA Miguel Borja y así le dieron la bienvenida

América acaba de concretar su tercer refuerzo para este Apertura 2026 y se trata de Miguel Borja. El delantero colombiano llega procedente del Al-Wasl de los Emiratos Árabes Unidos y después de poco más de un año por fin llega al futbol mexicano.

Con este fichaje, el América afrontará el segundo semestre del año con cuatro delanteros en su plantilla, Miguel Borja, Henry Martín, Alejandro Cárdenas y Patricio Salas, aunque ninguno de los que ya forman parte del equipo han logrado quedarse con la titularidad del conjunto de Coapa.

Más información en momentos...

aar