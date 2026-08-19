La FOTO de Miguel Borja con la camiseta de Cruz Azul y ahora se convierte en jugador del América

El América está a cuestión de horas de firmar a su nuevo fichaje para el Apertura 2026 y se trata de Miguel Borja, el delantero colombiano que estuvo cerca de llegar al Cruz Azul hace menos de un año y a pesar de que el jugador ya había estado en la Noria, su contratación se cayó y terminó llegando al Al-Wasl de los Emiratos Árabes Unidos.

Sin embargo, la llegada de Miguel Borja al América puede doler a la directiva del Cruz Azul, ya que en diciembre del 2025 el colombiano estuvo en las instalaciones del club a solo minutos de firmar su contrato, pero problemas con la directiva terminaron por echar para atrás la llegada del futbolista de 33 años.

Miguel Borja con la camiseta del Cruz Azul. ı Foto: Captura de Pantalla

Miguel Borja llega a pelear por el puesto titular en el América

Miguel Borja arriba al América como uno de los tres fichajes de las Águilas para esta temporada y el colombiano peleará por el puesto titular en el equipo de Guillermo Almada, el cual ahora no tiene dueño con las diversas rotaciones que ha realizado el uruguayo.

Henry Martín fue el que inicio como titular con el América, pero en los últimos partidos ha sido Alejandro ‘Coco’ Cárdenas quien ha comandado el ataque de los azulcremas desde el arranque del encuentro.

Con la llegada de Miguel Borja, el América cuenta con cuatro delanteros para esta temporada, quienes son: Henry Martín, Alejandro Cárdenas, Patricio Salas y Miguel Borja, quienes estarán en la pelea por ser el hombre de confianza de Miguel Almada.