El “Chino” Huerta está de regreso y el equipo de la Liga MX que lo trajo es un verdadero trabuco para ser campeón

Parece que la aventura en Europa de César Chino Huerta está a punto de terminar, pues un importante equipo del futbol nacional prepara su regreso para la Liga MX, ya que el Toluca estaría moviéndose por repatriar al habilidoso extremo.

Según información de TransferFeed, los Diablos Rojos estarían negociando el fichaje del Chino con el Anderlecht. El equipo de Bélgica estaría esperando al rededor de seis millones de dólares por el mexicano.

El interés del conjunto escarlata por el Chino Huerta no es nada nuevo, pues desde hace unas semanas estaban muy interesados en contratar al seleccionado nacional, pero no se concretó y en el medio apareció la Copa del Mundo 2026.

TE RECOMENDAMOS: Fuera de Canchas La FOTO de Miguel Borja con la camiseta de Cruz Azul y ahora se convierte en jugador del América

El Anderlecht esperaba que César Huerta, con la vitrina del Mundial 2026, pudiera revalorizar su valor y tener mercado en el futbol europeo, pero el atacante tuvo pocos minutos y no se pudo mostrar mucho en Norteamérica.

Después de la Copa del Mundo, el Anderlecht ha jugado siete partido, pero el Chino no ha participado en ningún duelo, además que lleva ya cuatro ausencias consecutivas en la convocatoria del equipo y no fue incluido en la plantilla de un juego muy importante.

El Anderlecht se mide al Kairat Almaty en un juego clave en la ida de los play-offs de la UEFA Europa League. Estas dos situaciones pueden parecer como que Huerta no entra en planes a corto plazo con el conjunto Les Mauves Et Blancs (Los Violetas y Blancos).

Por si el panorama para el mexicano no fuera sencillo, el Anderlecht, según reportes, fichará a Marten Winkler del Herta Berlin para reforzar la zona en donde juega el Chino y esto puede apresurar su regreso al futbol mexicano.

Las siguientes semanas serán clave para conocer el destino del Chino Huerta, quien podría quedarse en Bélgica para pelear por un lugar en el equipo o esperar a que Toluca se decida por sus servicios y tener un nuevo capítulo en la Liga MX.

Con el extremo los Diablos Rojos sumarían un elemento importante en el ataque y sería una incorporación clave en la plantilla del Turco Mohamed, que tendría más futbolistas para buscar el título del Apertura 2026 y de la Leagues Cup.

aar