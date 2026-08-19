El contrato prematrimonial de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez que podría dejar en la calle a CR7 en caso de separarse

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez contrajeron matrimonio hace unas semanas en una ceremonia muy íntima en la que solo estuvieron presentes sus hijos, pero antes de dar el sí mutuamente, la pareja firmó un contrato prematrimonial que blinda la fortuna de CR7 y también asegura un futuro sin complicaciones para Georgina Rodríguez en caso de separarse.

Este acuerdo se da por los hijos que tiene la pareja y que en caso de una separación, Georgina Rodríguez recibiría una pensión vitalicia por parte del futbolista, además de quedarse con una de las propiedades de Cristiano Ronaldo para que pueda vivir sin complicaciones.

Feliz por voltar a casa com a família 🙌🏽🇵🇹 pic.twitter.com/6HWJO0J9Iy — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) May 31, 2026

Esto es lo que recibiría Georgina Rodríguez en caso de separarse de Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo es uno de los futbolistas que mayor dinero percibe, así que antes de contraer matrimonio con Georgina Rodríguez, el portugués decidió blindar su fortuna con un contrato prematrimonial, en el que se específica lo que recibirá la pareja del jugador del Al-Nassr en caso de separarse.

1.- Pensión vitalicia de 100 mil euros mensuales

2.- La casa familiar de CR7 ubicada en Madrid

El contrato se realizó cuando la primera hija de la pareja nació, esto con el fin del bienestar de sus hijos en caso de no seguir juntos, además de que es una manera de blindar la fortuna de CR7, la cual es de poco más de mil 200 millones de dólares.

Fotos de la boda de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez 🤍💍 https://t.co/cfYS7YVlkr pic.twitter.com/y3BrXinwDe — MT2 (@madrid_total2) August 16, 2026

CR7 arranca su primer temporada con el Al-Nassr como esposo de Georgina Rodríguez

Después de años de relación y tener tres hijos, Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez decidieron contraer matrimonio previo al arranque de la Temporada 2026/2027, en la que el delantero portugués se estrena como esposo.

El delantero portugués vio desde las gradas el primer partido de su equipo en la campaña, pero ya se prepara para iniciar su participación en busca de los 100 goles, un récord que viene acechando desde el año pasado.

El próximo encuentro del Al-Nassr en la temporada será frente al Al-Riyadh en la Saudi Pro League, compromiso programado para el 21 de agosto del 2026 en la cancha del Estadio Prince Turki bin Abdul Aziz.

DCO