Simone Biles acapara reflectores en juego de la NFL en Londres con espectacular atuendo (VIDEO)

Simone Biles sorprendió con el atuendo con el que apoyó a su esposo Jonathan Owens en el juego entre Colts y Commanders en Londres.

La gimnasta estadounidense Simone Biles robó las miradas en el juego de la NFL en Londres entre los Washington Commanders y los Indianapolis Colts, equipo este último en el que juega su pareja, el safety Jonathan Owens.

La multicampeona olímpico acaparó los reflectores con un espectacular atuendo, un conjunto blanco de gabardina y pantalón y botas altas, en el encuentro que tuvo como sede el Tottenham Hotspur Stadium.

Simone Biles apareció de pie en la cancha con el espectacular atuendo y un detalle no menor, pues incorporó el dorsal 38 en varias partes de su vestimenta, pues es el número que Jonathan Owens luce con los Indianapolis Colts de la NFL.

Festejo completo para Simone Biles en Londres

Simone Biles salió contenta del encuentro celebrado en Londres, pues los Indianapolis Colts derrotaron 30-13 a los Washington Commanders en el duelo correspondiente a la Semana 4 de la NFL.

El triunfo de Jonathan Owens y compañía le permitió a los Potros conseguir su segunda victoria de la campaña, por lo que su marca hasta el momento es de 2-2.

“Llegó lista con el atuendo para Londres”, publicó la NFL en redes sociales para presumir la espectacular vestimenta con la que Simone Biles acudió a apoyar a su esposo.

¿Cuándo se casó Simone Biles con Jonathan Owens?

Simone Biles y Jonathan Owens se casaron por el civil el 22 de abril de 2023 en Houston, Texas.

La boda religiosa entre la gimnasta y el jugador de la NFL tuvo lugar poco tiempo después, el 6 de mayo del mismo año en Cabo San Lucas, Baja California, México.

Simone Biles y Jonathan Owens se conocieron en Raya, una aplicación de citas en línea, en marzo de 2020.

Jonathan Owens debutó como jugador de la NFL en 2019 con los Houston Texans. Posteriormente formó parte de los Green Bay Packers y los Chicago Bears, equipo del que este año llegó procedente a los Indianapolis Colts.

EVG