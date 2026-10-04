¡POLÉMICA EN LA NFL! Árbitro insulta en pleno partido a jugador de Cardinals y queda grabado en cámara (VIDEO)

Trey McBride y un árbitro de la NFL protagonizaron un polémico momento durante el encuentro entre los Giants y los Cardinals, ya que en el video que circula en redes sociales se puede ver al jugador discutiendo con el juez y la cebra decide gritarle “fuc... you” en dos ocasiones.

El momento se volvió viral en redes sociales en segundos por lo que el árbitro le dijo al jugador de los Cardinals, pero en cuanto Trey McBride vio que la cámara grabó todo lo que ocurrió con la cebra, señaló al lente y comenzó a reírse, pues sabe que a lo mejor el juez puede recibir una sanción ejemplar.

NFL ref yelled "F*CK YOU, F*CK YOU." at Trey McBride 😭



McBride started laughing when he realized the cameras caught the whole thing. pic.twitter.com/r3wQa0kmhU — BrickCenter (@BrickCenter_) October 4, 2026

El árbitro que insultó al jugador de los Cardinals puede recibir una sanción

La National Football League (NFL) es muy estricta cuando ocurren escenarios de este tipo dentro de la competencia y los árbitros también pueden recibir sanciones por conductas antideportivas como ocurrió con el jugador de los Cardinals.

La NFL investiga y evalúa lo ocurrido con el oficial a través de su departamento de arbitraje. Si un silbante llega a ser culpable de un caso de este tipo, podría recibir una amonestación, reducción de calificación y esto afecta en la designación de partidos.

Aunque también pueden ser suspendidos temporalmente o despedidos de la liga, pero esa es una decisión de la NFL. Los oficiales de la liga son empleados y son contratados con estrictas normas, pues ellos deben de mantener el respeto en el campo de juego.

DCO