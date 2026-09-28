¡Histórico! Mariachis interpretan Himno de Estados Unidos previo a juego de NFL entre Bears y Eagles (VIDEO)

Mariachis entonaron el Himno de Estados Unidos previo al juego de NFL entre Bears y Eagles.

Mariachis interpretaron el Himno Nacional de Estados Unidos en los momentos previos al Monday Night Football de la NFL entre los Chicago Bears y los Philadelphia Eagles en el Soldier Field de Chicago, Illinois, un hecho histórico en la liga de futbol americano más importante del mundo.

El Mariachi Herencia de México fue el encargado de protagonizar este emotivo momento, el cual formó parte de la temática “Vamos Bears” en el marco de la conmemoración del Mes de la Herencia Latina. Trompetas, violines y las voces del mariachi retumbaron en la casa de los Bears.

HISTÓRICO EN LA NFL 🎺



El himno de Estados Unidos interpretado por mariachis previo al #MNFxESPN 🫡



Disfruta el juego entre Eagles y Bears por #DisneyPlus Premium. pic.twitter.com/Q44IjMIq62 — ESPN.com.mx (@ESPNmx) September 29, 2026

Sin duda se trató no solamente de un hecho histórico, sino inusual, pero al mismo tiempo de un acontecimiento que quedará guardado en la mente de los aficionados y jugadores de Bears y Eagles, los cuales guardaron silencio de manera respetuosa mientras escuchaban el Himno de Estados Unidos al son del mariachi.

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NFL conmemora Mes de la Herencia Latina

El Mes de la Herencia Latina se celebra del 15 de septiembre al 15 de octubre en Estados Unidos, y la NFL no quiso quedarse a un margen de este acontecimiento.

Desde el kickoff previo al duelo entre Packers y Falcons en Lambeau Field se le dio paso a esta conmemoración, pues mariachis entonaron el Himno Nacional Estadounidense en un hecho inédito.

En Estados Unidos hay más de 70 millones de personas latinas, lo que demuestra su importancia en todos los ámbitos de la vida diaria en la Unión Americana.

La NFL aprovechó el Mes de la Herencia Latina para darle voz a los mariachis, que son originarios del occidente de México, principalmente de Jalisco, considerada como la cuna de este género musical.

EVG