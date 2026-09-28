Checo Pérez alista exhibición con Cadillac en CDMX previo al Gran Premio de México de F1

El piloto tapatío Sergio Checo Pérez protagonizaría un Show Run en la CDMX previo a la celebración del Gran Premio de México de Fórmula 1 (F1), un evento que la escudería Cadillac estaría organizando para el regreso del jalisciense al país.

De acuerdo con información de TUDN, esta exhibición se llevaría a cabo el próximo 28 de octubre, cuatro días antes de la carrera que se desarrollará en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la capital mexicana.

🚨 ¡CHECO REGRESA A REFORMA! 🇲🇽🔥



Todo apunta a que Checo Pérez volverá a tomar las calles de la CDMX con un Show Run en Paseo de la Reforma, ahora representando a Cadillac. 🤯



La fecha que se maneja es el 28 de octubre, justo antes del GP de México. 🇲🇽🏎️ pic.twitter.com/QWULSZotL6 — Geek Sobre Ruedas (@geeksobreruedas) September 28, 2026

“La sede del evento será el Paseo de la Reforma, avenida emblemática de la CDMX, con una ruta que puede comprender desde la glorierta de la Diana Cazadora hasta el Ángel de la Independencia”, informó el citado medio acerca del Show Run de Checo Pérez a bordo de su Cadillac en la CDMX.

¿A qué hora sería el Show Run de Checo Pérez en CDMX?

TUDN reporta que el Show Run de Checo Pérez con Cadillac en CDMX se llevaría a cabo en un horario de 9 a 11 de la mañana.

El Gran Premio de México de la F1 2026 será el primero del tapatío en la capital mexicana desde 2024, cuando corrió su última temporada con Red Bull.

No sería la primera ocasión que Checo Pérez haga un Show Run en las calles de CDMX, pues ya tuvo oportunidad de hacerlo en 2021, con Red Bull, el 3 de noviembre de aquel año, también cuatro días antes de la carrera en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

EVG