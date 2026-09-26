Checo Pérez explota con la F1 y lanza fuerte indirecta tras el Gran Premio de Azerbaiyán; “buenísimo”

Checo Pérez y su compañero, Valtteri Bottas, en el Gran Premio de Azerbaiyán de F1

El piloto mexicano Checo Pérez explotó tras el Gran Premio de Azerbaiyán de F1, pues recordó la penalización que le dieron ayer en la clasificación y se quejó que durante la carrera no se castigó al brasileño Gabriel Bortoleto, quien rebasó durante un safety car.

“Ayer por nada me dieron 3 puestos de penalización y hoy a Bortoleto por adelantarme en Safety Car nada, buenísimo”, fue la dura queja de Sergio Pérez sobre lo ocurrido en el Circuito callejero de Bakú, en donde terminó en la posición 15.

An up-and-down day in the City of Winds. pic.twitter.com/mbdGDw6U4z — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) September 26, 2026

Checo destaca su actuación en Bakú

Checo se vio beneficiado por el abandono de seis pilotos y logró terminar en la zona media. Al mexicano le gustó tanto su desempeño que lo calificó como una de sus mejores actuaciones en Bakú, en donde se quedó con el primer lugar del podio en 2021 y 2023.

“Creo que ha sido uno de mis mejores fines de semana, una de mis mejores actuaciones en Bakú, y eso que he tenido buenas carreras aquí. Así que estoy bastante satisfecho con eso. Creo que manejé a un nivel muy alto durante todo el fin de semana, especialmente en la carrera”, dijo.

El volante tapatío dijo que se quedaron “a uno o dos segundos del ritmo necesario para competir con los demás”, ya que estuvo peleando “con los Williams y con el Audi, ayudados por el modo de adelantamiento”.

Checo rebasando y aprovechando el caos para quedar P13 😮‍💨#AserbaijanGP pic.twitter.com/KIw2pSJUYT — Marie🌸 (@ma_fe79) September 26, 2026

Más comentarios de Checo Pérez tras Azerbaiyán

“Pero al final simplemente no teníamos velocidad en recta. Teníamos demasiado drag en las rectas. Así que hay muchas cosas que necesitamos mejorar, aunque, como sabemos, el final del año va a ser difícil”, agregó.

“Desafortunadamente, creo que ya no tenemos nada nuevo que vaya a llegar al auto, pero desde el punto de vista operativo estoy presionando al equipo para que mejore, para que consigamos sacar el máximo de cada fin de semana”, indicó.

“Creo que estamos avanzando en esa dirección, pero simplemente tenemos que seguir empujando mucho más fuerte como equipo y los resultados llegarán”, terminó el mensaje de Pérez Mendoza.

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