Lando Norris incendia el deporte; “algunos pilotos no deberían estar en la F1”; ¿de quién habla?

Lando Norris, piloto de McLaren, abandonó el Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1 por un terrible accidente provocado por el argentino Franco Colapinto, quien desencadenó la eliminación de varios conductores en la cita en el Circuito callejero de Bakú.

Norris no pudo terminar la carrera en Azerbaiyán por el incidente en la recta final. Tras la cita el británico lanzó una indirecta para Colapinto, pues aseguró que hay “algunos pilotos no deberían estar en la F1″.

Lando Norris se la re pudrio a Colapinto despues del choque



"HAY PILOTOS QUE NO MERECEN ESTAR EN F1"

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“Simplemente iba lento y sufría muchísimo en las rectas. Se vio lo rápido que todo el mundo me adelantaba. Era imposible competir por ese lado, por la velocidad punta. Espero que podamos solucionarlo para la próxima. Pero también cometí un error y, al final, me sacaron de carrera. Sinceramente, hay algunos pilotos que no deberían estar en Fórmula 1”, comentó Lando Norris visiblemente molesto para F1TV.

Lando Norris fue tajante con Franco Colapinto, quien en la recta final bloqueó sus llantas, chocó primero con su compañero de equipo, Pierre Gasly, quien también explotó contra el volante argentino. “Creo que la FIA debería ser más estricta y comenzar a darle penalizaciones de carrera por hacer este tipo de cosas”, apuntó.

El volante de McLaren destacó aspectos positivos de la carrera en el Circuito callejero de Bakú, aunque lamentó que no fue tan rápido como acostumbraba.

💥 Lando Norris, sobre el accidente con Colapinto: "La FIA debería ser más estricta y SUSPENDER a los pilotos por este tipo de cosas"



"Esta gente debería ser suspendida porque ese tipo de conducción no merece estar en la F1".#F1 #AzerbaijanGP 🇦🇿 pic.twitter.com/nYKmfOCSP9 — Fórmula Directa (@FormulaDirecta) September 26, 2026

“Podríamos haber ganado, bueno, ganamos dos y deberíamos haber ganado tres de las últimas cuatro carreras. Hay muchos aspectos positivos. Obviamente, este fin de semana no fuimos suficientemente rápidos, pero ya lo sabíamos”, aseguró.

“Ahora afrontaremos unas cuantas carreras complicadas, aunque quizá Malasia sea una mejor para nosotros”, concluyó.

¿Cuándo es la próxima carrera de la F1?

Tras la celebración del Gran Premio de Azerbaiyán, la actividad de la Fórmula 1 (F1) 2026 continúa en el Medio Oriente, donde el próximo fin de semana se realiza el Gran Premio de Baréin. El Circuito de Sepang recibe el Gran Premio de Baréin del viernes 2 al domingo 4 de octubre, cuando se lleve a cabo la decimosexta carrera de la temporada en curso.

El Gran Premio de Baréin se sumó al calendario de la Fórmula 1 a partir de la temporada de 2004 y desde entonces se ha llevado a cabo con excepción de la campaña de 2011. El británico Lewis Hamilton es el piloto con más victorias en la nación asiática, con cinco, la más reciente de ellas en la campaña de 2021.

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