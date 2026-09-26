Presidente del Manchester City lanza mensaje tras escándalo financiero: “hay mucho ruido a nuestro alrededor”

El presidente de Manchester City, Khaldoon Al Mubarak, envió un mensaje directo a los aficionados, mientras el club enfrenta la posibilidad de perder su caso emblemático con la Premier League por presuntas infracciones financieras. Dijo que aunque hay “mucho ruido a nuestro alrededor”, en el club son optimistas para demostrar su “inocencia”.

Según informes, City fue declarado culpable de casi todos los más de 100 cargos contra el club, lo que podría derivar en castigos como una enorme deducción de puntos o incluso la expulsión de la máxima división del futbol inglés.

El club siempre ha negado haber cometido irregularidades y Al Mubarak reiteró esa postura en una carta a los aficionados. “El proceso de la Premier League aún tiene un largo camino por recorrer, y nuestra confianza y determinación para demostrar la inocencia del club es tan fuerte como cuando esto comenzó”, escribió.

“Hay tantas cosas que me gustaría poder compartir con ustedes para ayudarles a entender por qué nos sentimos tan seguros de nuestra posición”, añadió. Al Mubarak explicó que las condiciones de confidencialidad le impedían revelar esa información.

“Aunque algunas personas se han apresurado a sacar sus propias conclusiones, y hay mucho ruido a nuestro alrededor, nada ha cambiado. Ya hemos afrontado desafíos juntos antes y hemos salido adelante. Aún hay muchos que quieren socavar el impulso de nuestro club. No les daremos esa oportunidad”, manifestó.

Manchester City es campeón de la FA Cup tras vencer en la final al Chelsea ı Foto: X de Manchester City

La Premier League acusó al Manchester City en febrero de 2023 de proporcionar información engañosa sobre sus finanzas durante un periodo de nueve años, de 2009 a 2018.

Las dudas sobre las operaciones financieras del club respaldado por Abu Dabi han pesado sobre City después de que supuestos correos electrónicos y documentos filtrados, probablemente obtenidos mediante hackeo, fueran publicados a partir de 2018 por la revista alemana Der Spiegel.

Según se alega, los documentos mostraban que City intentó ocultar el origen de ingresos procedentes de acuerdos vinculados a Abu Dabi, cuya familia gobernante compró el club en 2008 y ha supervisado el gasto de cientos de millones de dólares en algunos de los mejores jugadores del mundo durante las dos décadas siguientes.

El Manchester City afronta graves problemas en la Premier League ı Foto: AP

En 2020, la UEFA dictaminó que el Manchester City había cometido “infracciones graves” de las normas de Juego Limpio Financiero entre 2012 y 2016. Pero posteriormente, el Tribunal de Arbitraje Deportivo anuló una sanción de dos años porque las acusaciones fueron rechazadas o se determinó que habían ocurrido demasiado tiempo atrás como para ser investigadas.

El caso de la Premier League, que acusó al equipo Sky Blue de más de 100 infracciones, entre ellas proporcionar información engañosa sobre sus finanzas y no cooperar con la investigación, se ha prolongado durante más de tres años.

El Manchester City ha sido el equipo más dominante de Inglaterra en los últimos 15 años, al ganar ocho títulos de la Premier League desde 2012, además de la Champions League en 2023. En el periodo en cuestión (2009-2018), los azules ganaron la liga tres veces: en 2012, 2014 y 2018.

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