¿Manchester City puede perder los títulos que ganó Pep Guardiola?; estos serían los nuevos campeones de la Premier League

Luego de todo el escándalo que hay en torno al Manchester City, que fue declarado culpable de 114 de las 115 acusaciones relacionadas con infracciones de las regulaciones financieras de la Premier League, y entre los posibles castigos que se plantean está el despojo de sus títulos.

Al City se le acusa y fue encontrado culpable de incumplimientos financieros entre 2009 y 2018, periodo en donde dominaron en futbol inglés, pero el castigo podría extenderse hasta el último trofeo que ganó el club con Pep Guardiola.

¡¡BOMBAZO EN LA PREMIER LEAGUE!! 🚨🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿



Tras ser declarado culpable en 114 de los 115 cargos financieros, el Manchester City podría PERDER sus títulos de forma retroactiva 🤯❌



📌 Así se repartirían los trofeos: Manchester United (+3) 👹, Liverpool (+3) 🔴 y Arsenal (+2)… pic.twitter.com/2dFcv5Vt1y — 365Scores México🇲🇽 (@365scoresMX) September 25, 2026

Incluso se dice que hay equipos de la Premier que se plantean el hacer reclamos para obtener compensaciones económicas y reclamar títulos, si se determina que el Manchester City infringió las leyes de la liga inglesa.

Tan solo en la Premier League durante el periodo que se señala el Manchester City ganó ocho campeonatos. Uno de los escenarios propone que el subcampeón tome la corona y de esta manera el Manchester United sumaría tres ligas más, lo mismo que el Liverpool y el Arsenal sería bicampeón.

Pep Guardiola, en un partido cuando dirigía al Manchester City ı Foto: AP

Si los subcampeones fueran campeones en lugar del City

Manchester United (2011/12)

Liverpool (2013/14)

Manchester United (2017/18)

Liverpool (2018/19)

Manchester United (2020/21)

Liverpool (2021/22)

Arsenal (2022/23)

Arsenal (2023/24)

En caso que se le despojen los títulos al Manchester City en la Premier League, Sir Alex Ferguson tendría otro triplete de Ligas Inglesas con el Manchester United, que además se habría coronado con José Mourinho y Ole Gunnar Solskjær, resultados que pudieron cambiar todo el rumbo de esos proyectos.

🏆 League Cup (2018)

🏆 Premier League (2018)

🏆 Community Shield (2018)

🏆 League Cup (2019)

🏆 Premier League (2019)

🏆 FA Cup (2019)

🏆 Community Shield (2019)

🏆 League Cup (2020)

🏆 League Cup (2021)

🏆 Premier League (2021)

🏆 Premier League (2022)

🏆 Premier League (2023)… — Manchester City (@ManCity) May 22, 2026

Jürgen Klopp habría levantado tres Premier League con el Liverpool, mientras que Brendan Rodgers también hubiera llevado un trofeo liguero a Anfield en la Temporada 2012-2013.

Por si fuera poco, el técnico español Mikel Arteta sumaría dos Premiers a la ganada en 2026, ya que hubiera sido bicampeón en 2023 y 2024 para un total de tres ligas, que dejarían al Arsenal con 16 campeonatos de la Primera División.

A la pérdida de sus títulos de Premier League, se pude sumar el despejo de más cetros del futbol inglés, como la FA Cup, la Copa de la Liga Inglesa y la Community Shield.

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