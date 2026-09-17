Él es Cavan Sullivan, el Gilberto Mora estadounidense que pronto llegará al Manchester City

Mauricio Pochettino presentó su convocatoria para la fecha FIFA de septiembre y llamó la atención el nombre de Cavan Sullivan, el joven futbolista del Philadelphia Union que promete ser la nueva estrella de las Barras y las Estrellas con solo 16 años de edad.

Cavan Sullivan, el Gilberto Mora estadounidense, vive un gran momento con su equipo en la Major League Soccer y por lo mismo recibió su primera convocatoria con la selección mayor de Estados Unidos. El mediocampista del Philadelphia Union ya tiene un contrato con el Manchester City para irse a Europa en cuanto cumpla la mayoría de edad, que será a finales de 2027, así que en invierno ya estará en el viejo continente.

Doing this at just 16 years old ⭐️



Cavan Sullivan has earned his first senior @USMNT call-up! 🇺🇸 pic.twitter.com/jT4b420jsK — Philadelphia Union (@PhilaUnion) September 17, 2026

Él es Cavan Sullivan, el jugador que se compara con Gilberto Mora

Estados Unidos vuelve a la actividad tras el Mundial 2026 y realizó algunos cambios en su lista para estos compromisos, en los que entró Cavan Sullivan para realizar su debut con la escuadra nacional de las Barras y las Estrellas. Figuras como Christian Pulisic y Folarin Balogun quedaron fuera de la lista y Alejandro Zendejas tampoco fue llamado.

Cavan Sullivan nació el 28 de septiembre del 2009 en Philadelphia, Pensilvania, y se unió a la academia del Philadelphia Union en 2020. Cuatro años más tarde firmó su contrato profesional con su club con 14 años, siendo el futbolista más joven en hacerlo.

Actualmente, tanto Cavan Sullivan como Gilberto Mora son los dos mediocampistas Sub-18 con mayor proyección y experiencia del mundo, de acuerdo con el CIES Football Observatory, pues iniciaron su carrera profesional a muy corta edad y ya figuran en la selección de su país.

Esta es la convocatoria de Estados Unidos para la fecha FIFA

Como han acostumbrado todos los técnicos de las selecciones que tendrán actividad, Mauricio Pochettino llamó a más de 20 jugadores para iniciar un nuevo proceso de cara a la Copa del Mundo 2030.

PORTEROS: Chris Brady (Chicago Fire), Matt Freese (New York City FC), Diego Kochen (Lyngby - Dinamarca), Brian Schwake (Nashville SC)

DEFENSAS: George Campbell (West Brom), Sergiño Dest (PSV), Alex Freeman (Villarreal), Peyton Miller (NE Revolution), Neil Pierre (Philadelphia Union), Chris Richards (Crystal Palace), Antonee Robinson (Fulham), Miles Robinson (FC Cincinnati), Auston Trusty (Celtic), Frankie Westfield (Philadelphia Union)

MEDIOCAMPISTAS: Tyler Adams (Bournemouth), Mathis Albert (Borussia Dortmund), Sebastian Berhalter (Middlesbrough), Zavier Gozo (Crystal Palace), Adri Mehmeti (NY Red Bull), Yunus Musah (AC Milan), Brooklyn Raines (NE Revolution), Gio Reyna (Strasbourg), Malik Tillman (Bayer Leverkusen), Cavan Sullivan (Philadelphia Union)

DELANTEROS: Cole Campbell (Elversberg - Bundesliga); Justin Ellis (Orlando City), Julian Hall (NY Red Bull), Ricardo Pepi (PSV)

Mauricio Pochettino sorprendió al llamar a varios jugadores menores de 20 años y tener un promedio de edad de 22 años y nueve meses, demostrando que hay calidad en el balompié estadounidense.

DCO